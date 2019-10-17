買不起iPhone 11　改送這東西激嬲女友　台男生提分手：看清了

「送什麼禮物好呢？」這道問題，堪稱是男女朋友相處十大難題之一，若有差池，「命不久矣」。台灣一名男大學生近日就因買不起蘋果（Apple）最新產品iPhone 11予女友作生日禮物，改送其他物品，結果女友失望及生氣。兩人愛情之路亦走到盡頭，該男生稱「看清」了女友真面目並提出分手，「祝福」她找到「更愛妳的男友」。

一切事情，要由10月1日講起。

（「Dcard」圖片）

該名台灣男大學生於網上討論區「Dcard」以「女友暗示要我買iPhone 11給她」為題發帖，說女友即將生日，而她一直說其手機「有點舊了」、「好想要最新的iphone」之類，相信是暗示希望收到iPhone 11作為生日禮物。

該男大學生並上載了他與女友的Line通訊截圖，見到女友在提醒他何時生日，男大生亦回覆說知道女友想要什麼。

男大生在討論區表示，以往女友生日他會送禮物兼帶對方吃大餐，金額不會超過5000元（新台幣，下同。港幣約1279元），惟iPhone 11價格太貴他吃不消。

男大生說自己本身有打工，「但我需要拿那些錢來繳我的學費還有餐費，真的沒有多餘的錢可以買那麼貴的東西」，又怕講真話「下場一定很慘」，希望集思廣益問問網民們有何法子。

網民亦發揮小宇宙，建議男大生「畫一隻（iPhone 11）給她（女友）」，也有網民呼籲坦誠，「不要逞強啦，好好的溝通吧」。另有網民認為，學費及餐費比較重要，若因負擔不起買禮物便生氣，應該「放生（女友）」。

更多網民留言請看下圖：（點小圖放大看）

該男大生最終決定在女友生日時，「直接給她5000讓她去買手機」，並預告會更新後續情況。

結果至上周四（10月10日），男大生便以「沒買iPhone 11，我們分手了」為題發帖。

（「Dcard」圖片）

一看標題便知是悲劇收場了。男大生憶述女友生日那天，他特地問朋友借了iPhone 11手機盒，內裏放了一盒金莎以及5000元，「想說雖然沒辦法給妳買妳想要的手機，至少能看出我給妳的滿滿心意」。

分手收場

可惜想像歸想像，男大生說其女友打開禮物一刻，「臉上的興奮轉為失望最後生氣的不發一語」。他之後透過Line發訊息希望哄回女友但不果，女友更把他與前男友作比較，「你知道我前男友只要我一句話，隔天他就買給我了」，又說「我在你心裏只有值5000是嗎」、「只是一隻手機而已，又不是多貴的東西」。

當解釋、討論都不到出路，男大學生終於狠下心腸提出分手，並祝福女友「能找的一個更愛妳的男友」。

不少網民為男大生抱不平，留言「前男友說一句話就知道，那去找前男友啊」，形容分手做法合適，「你真的值得更好的」。但亦有網民認為男方都有責任，「做不到的事就不該答應」、「用盒子有夠不爽，我覺得沒要送手機可以直接講，這樣真的會期待很久卻一場空，這部份個人不覺是虛榮」。

面對網民意見，男大生事後檢討：

關於用iPhone 11 外盒裝5000這點，後來我想一想也覺得不妥，當初沒想太多就自以為的這樣做了。 如果有機會的話，我會跟她道歉的。

事件仍未結束。男大生發文一日後（10月11日），有自稱「女方朋友」的網民發帖說「女方看了這篇文章了，真的快被氣死」。她指摘男大生「帶風向公審」，強調「女方這次生氣的點根本不是男方送不起i11（iPhone 11）好嗎？他生氣男方沒遵守承諾，很難懂？」

（「Dcard」圖片）

不過「女方朋友」帖文被網民批評是「提油救火」，更有女網民表示，「看到這種收人家破萬禮物還理所當然的，就覺得女生臉都被你們丟光了，惡心到不行」。

你一言我一語，今次真是千古難解的羅生門了。