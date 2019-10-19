【Polaroid Lab 寶麗來 打印機】約6年前，Polaroid Originals前身：Project Impossible曾推出一款能將數碼相片，以手機顯示並能「曬相」的專用打印機「Polaroid Impossible Instant Lab」，不過外型設計太笨重未獲寶麗來玩家垂青；2019年Polaroid Lab以當年技術改良、加上專用app協助，可以用最簡便方式將數碼相變即影即有相，更加入AR功能在實體相片上播放影片，增添潮玩味道！

寶麗來即影即有技術，於2013年的Project Impossible由玩家承繼並重新設計多項產品重出江湖，而當年其中一項新構思Impossible Instant Lab，在打印即影即有相片的機體上裝上鏡頭，數碼相透過手機螢幕「曬相」。但這產品推出後風評一般，而Polaroid Originals最近亦將Impossible Instant Lab概念大翻新，成為Polaroid Lab 「即影即印」相片打印機。（售價約HK＄1,599）

Polaroid Originals的Polaroid Lab改善外型後重出江湖 【鄧鴻至 攝】

2013年Project Impossible推出的Impossible Instant Lab 【Polaroid】

貌似廚房磅的Polaroid Lab，白色簡約設計外「曬相」動作亦非常簡單，將裝有「Polaroid Originals」app的iOS / Android手機，以app打開相片及設定好相片位置及相片組合布局（可以用單張或2、3、4、6及9張寶麗來組合）後，將手機放上指定位置後，機內鏡頭自動捕捉手機的影像記錄，再一按Polaroid Lab的快門鍵，與Polaroid的相機一樣即時印出即影即有相片。

+ 4 + 3 + 2

手機上安裝Polaroid Originals的App後，便可以用Polaroid Lab印出最多9張即影即有相片組合成一張數碼相片的實體版本，而相片布局亦由app自動安排，印相前亦會提示正列印的相片次序，相當方便。

+ 27 + 26 + 25

以4張相布局組合大相，相片的顏色歸於經典寶麗來即影即有相味道，較為暖色亦有少量暈影包圍，比直接以藍牙將相片傳入打印機印出的相片，更接近以傳統寶麗來相機拍攝的效果，而相片布局分割出來亦準確，玩家不用度位亦能拍出組合大相。

原相

AR加持

Polaroid Lab 並非單純只有相片打印功能，亦可以將即影即有相片提供科技玩味；Polaroid Originals app亦可以在印相時提供AR影片寶麗來，在印相時可以按add media加入相片，並設定「Private（私人欣賞）」或「Public（公開）」，輸入短片並打印相片後，以後只要有該實體相片，透過App就可以讀取相片相關的影片，如送給朋友的相片可設定為Public，讓對方以相片投過手機app瀏覽影片，適合用來表白心意呢！