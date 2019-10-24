【呀脆實測】Pacum真空收納機　可充可抽旅行轉季執衫必備

秋意的味道近日撲鼻而來，亦意味著衣櫃的衣裳差不多要轉換一下，在空間狹窄的香港，真空收納絕對是不二之選。今次呀脆跟大家實測一下，眾籌出產的真空收納機，立即看片！

這部Pacum真空收納機是由香港旅遊品牌Masterspace設計，真空機本體勁輕巧比手機還要細！而呀脆手上這套裝，內有主機連3個充氣頭、專用轉接頭「Padaptor 」、USB Type-C線，和一個50Cm X 50 Cm的收納袋，配件非常齊全。

香港旅遊品牌Masterspace設計的Pacum抽充兩用真空收納機。

先介紹今次主角：真空機， 機身有三個按鍵，分別是極速模式(II) ，適用於收納衣物；省電模式(I)，適用於壓縮食品袋；充氣模式(+) ，則用於充氣時。另外，機身亦有指示燈，白色代表待機，藍色便是正在運作，只要連接流動充電器（尿袋）已經可以使用。

點圖放大看詳細介紹：

直立式設計的它，在抽空時亦無需雙手固定真空機位置，抽氣量可達至每分鐘7.5 L，而今次抽空結果時間為2分50秒。除了具備有抽氣功能，它亦可作充氣之用，只要配用合適的充氣頭，籃球及水泡也可以充氣，而小型籃球的充氣時間為38秒，可謂極速。

Pacum設計得非常貼心，只要配上專用轉接頭「Padaptor 」，其他品牌的收納袋吸氣口徑在3.5cm以下也可以有用武之地。我們試裝3件厚外套已塞滿20吋的行李喼，而使用Pacum抽真空後，立即省了一半位置，以後去旅行都不怕爆喼啦！

Pacum 真空收納機

價錢：USD 59.99 / HKD 499 （暫定）

參考網址：https://master-space.co/products/pacum?variant=20917121089639