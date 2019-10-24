【重口味】iPhone披上超像真人造皮膚？觸摸手機會痕癢有反應

傳播理論學家Marshall McLuhan認為，科技、工具和媒體都是人的延伸。其實現在睇返都幾應景，畢竟現代人極為依賴智能手機，說手機是人類的延伸甚至如同一個器官，也不為過。科學家開發出一種人造「皮膚」，可加於手機或其他智能裝置而令其產生「痕癢」反應。聽起來毛骨悚然，但既然人人手機和電腦等物件不離身，將它們當成人體一部份看待某程度上也「合理」。

英國布里斯托和法國巴黎的研究員開發出一種類似皮膚的人造膜「Skin-On Interfaces」，除了外觀上酷似人類皮膚，在感知能力方面也能模仿人類皮膚。經由「皮下層」、佈滿導電線的「電極層」和帶有像真紋理的「表面層」，該人造皮膚膜可以「感覺」到各種手勢和交互動作如痕癢、撫摸和捏緊（即是搣），從而將觸感化為電子訊號，令智能裝置產生反應。

類似皮膚的人造膜「Skin-On Interfaces」可充當一種觸控界面，應用在不同智能裝置上。

人造膜「Skin-On Interfaces」可依附於手機殼，並連接電子裝置。

人造皮膚膜電極製作過程：

Skin-On Interfaces打算推出膠質肉色版，和紋理像真的人皮版：

如果Skin-On Interfaces最終研發成熟，用家能夠透過數碼訊號，使用觸摸手機套着的人造皮膜來表達情感。不同動作反映用家不同心境，在手機皮膜上𢯎痕，可能會即時顯示笑臉emoji；牢牢地緊捏甚至搣皮膜，則可以傳達憤怒情緒。隨住研究員邀請對仿皮界面感興趣的程式開發人員測試，此項技術或許很快就能通用。

可以用來觸控某些機械人玩具：

Marc Teyssier也開發了一款開源代碼和開源硬件的多點觸控器，可以在凹凸不平的表面（如人造皮膚）上DIY自製作多點觸摸界面。分支由一個控制器組成，該控制器連接12個傳感電極和21個傳輸電極。任何異常形狀或使用異常材料的導電電極都可以用於感應和傳輸。觸摸控制器通過i2C將原始電極數據或5個多點觸摸坐標傳輸至任何微控制器。Open-source多點觸控器的材料可見於以下圖片：

+ 5 + 4 + 3

研究員又表示團隊下一步會令皮膚更加逼真。他們已經開始研究嵌入頭髮和溫度等特徵，這些特徵足以令手機等智能裝置更有人的質感。不禁懷疑，究竟有無人想使如此具實感的人皮手機殼或touchpad？更多詳情可見於大學網站及Marc Teyssier個人網站。