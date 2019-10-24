dyson Airblade 9kJ 乾手機 高速風刀極快乾手兼防菌過濾

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【dyson Airblade 9kj 乾手機】如廁後洗手是常識，原來洗手後盡快乾手亦非常重要，因殘留細菌可以在濕潤的環境下繼續滋長影響衛生；近年dyson在家用產品發展外，亦有顧及商用市場，包括大家在公用洗手間見過的乾手機，而最新款 Airblade 9kJ亦於日前公布，強調高速風力快速乾手外，亦有HEPA防菌過濾系統，減低使用抹手紙衍生的衛生及環保問題。

9kJ有段故

dyson Airblade 9kJ 乾手機早前於北京dyson體驗活動上公開，日前正式到港；以Curved Blade弧形送風技術，將時速超過624公里送風以曲線送出，官方表示可以最快10秒乾手（最高轉速模式下），在片狀氣流出風下更可以包圍乾手，手枕、手指縫位也可以受風。dyson將新的乾手機命名「9kJ」亦是其中一項突破舉動，亦是乾手機在單次乾手的能源消耗、9焦耳的英文簡寫，意思為以最低能源消耗就能完成乾手，減少使用抹手紙。

早前於北京公布的新一代乾手機 dyson Airblade 9kJ 正式在港發售。 【鄧鴻至 攝】

dyson Airblade 9kJ 採用改良版V4摩打，物業管理人可選擇650W（Eco mode）或900W（Max Mode）選擇送風力度，每分鐘75,000轉速輸出的風刀可快速將手上的水珠「𠝹」走，而乾手過程中手上的細菌可能透過空氣傳開，這時候內置HEPA空氣淨化過濾系統便發揮作用，機內的玻璃纖維及棉濾芯可隔絕99.95%塵埃、細菌及病毒，保持衛生外亦將病源隔離。

dyson Airblade 9kJ 解構圖

dyson Airblade 9kJ 現正接受物業管理預定，售價HK$12,880包括5年保養。

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