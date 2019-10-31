辦公室恩物！日本出一人迷你水機　放枱面熱水隨時斟不用去茶水間

返寫字樓工的朋友，基本上口渴一定去茶水間 pantry水機斟水。不過我估好多人的位置離pantry無雷公咁遠，水機不時無水周圍又無同事得閒換，力弱者唯有硬着頭皮搬笨重的大水上機了，有時都幾狼狽。日本家電品牌Thanko一向創意豐富，如今推出一款超迷你一人水機可以放在公司枱面，可瞬間把枝裝水加熱，隨時沖咖啡不用行去pantry。（圖片：thanko.jp）

日本家電品牌Thanko推出之「一人溫熱飲水機」（ホットウォーターサーバーmini）基本上是搬大水的飲水機的縮小版。機器寬度不到10厘米，規模體積迷你得可以放在office枱面，只要倒插一枝蒸餾水或礦泉水加熱即可使用，頗為方便。

「一人溫熱飲水機」基本上是一般飲水機的縮小版，規模體積迷你得可以放在office枱面。

節省空間外，一人迷你溫熱飲水機不用搬笨重的大水，也不怕打翻。

貫徹Thanko家電的簡單直接、宅小物風格，一人溫熱飲水機操作容易方便，只有「高熱」、「溫暖」和「關閉」三個扭掣輪盤。

一人溫熱飲水機操作容易方便，只有「高熱」、「溫暖」和「關閉」三個扭掣輪盤。

由於水機的骰，放邊度都不佔位置，移動起來更比笨重的大水水機方便得多。廚房、茶水間和客廳外，首選擺放位置當然是辦公室枱面和睡房的床頭櫃面吧。

一人溫熱飲水機最多可安裝最大2L的樽裝水。把樽裝水加上特殊的專用蓋後再倒豎插入水機中。如果將撥盤轉動至「高熱」（大約攝氏90度）或「溫暖」（大約攝氏45度），即可享用熱水。更強的是，Thanko宣稱加熱在設定後2秒內完成，毋須像一般水機要等待。

把樽裝水加上特殊的專用蓋後再倒豎插入水機中。如果將撥盤轉動至「高熱」（大約攝氏90度）或「溫暖」（大約攝氏45度），即可享用熱水。

約90度的熱水當然用來沖咖啡、泡茶、淥杯麵和沖即飲湯。而45度溫水也可以用來洗蔬菜之類。

約90度的熱水當然用來沖咖啡、泡茶、淥杯麵和沖即飲湯。而45度溫水也可以用來洗蔬菜之類。

由於可以將兩種專用蓋（28mm，30mm）固定於膠樽上，因此此迷飲水機可以配合最大2L的樽裝水使用，隨機附送防墜墊以策安全。

迷飲水機可以配合最大2L的樽裝水使用。

基本上記者覺得體積細小無疑是很方便，不用擔擔抬抬。但蓄水空間亦不多，對於「水怪」朋友來講未必夠使。唯有在枱面擺多幾枝樽裝水備用吧。

目前一人迷你水機在Thanko官方網店有售，定價7980日元。唔算平，但不想離開個位千里行去pantry的朋友可以諗諗。