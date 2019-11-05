近半價買Dyson！雙11網購、Sogo感謝周年慶吸塵機、風筒大優惠

Dyson於雙11以及Sogo崇光感謝周年慶都將會推出超筍優惠，超人氣的風筒、吸塵機及冷暖機都會劈價大優惠，最平57折就可以入手，而且部份產品更會附送限量精品，限時優惠快搶！

Sogo崇光感謝周年慶 Dyson「三神器」超特價

半年一度的Sogo崇光感謝周年慶，Dyson旗下三款超人氣產品，期間限定大特價，包括Supersonic™ HD01風筒、V7™ Fluffy+ 無線吸塵機以及Pure Hot+Cool™三合一風扇暖風空氣清新機HP00，折扣低至6折，非常超值！

Dyson於Sogo感謝周年慶及雙11網店大優惠（Dyson圖片）

Dyson Supersonic風筒HD01 (桃紅色)

Dyson Supersonic™風筒HD01 (桃紅色)

原價：$3380

11月6日一日限定特價：$2480（74折）

11月7日-24日限定特價：$2580（77折）

Dyson V7 Fluffy+無線吸塵機

Dyson V7™ Fluffy+無線吸塵機（加送吸塵機濾網）

原價：$3980

11月6日-24日限定特價：$2398（約6折）

Dyson Pure Hot+Cool三合一風扇暖風空氣清新機HP00

Dyson Pure Hot+Cool™三合一風扇暖風空氣清新機HP00(銀白色)

原價：$5680

11月6日-24日限定特價：$3980（約7折）

11月7日一日限定特價：$3680（65折）

不少Dyson產品於網上大減價（林勇攝）

雙11網購 Dyson雙重優惠

沒有時間去Sogo？大家亦可以安坐家中網購！Dyson為雙11網購大日子提供折扣優惠代碼外，如使用中銀信用卡更可獲額外5％現金回贈。另外更有精選貨品減價發售，足不出戶就可以特價入口，千萬不要錯過。

優惠一會員優惠預熱雙11（最高總值HK$1,000優惠代碼）

於10月30日至11月5日期間，於Dyson Online Store（按此前往）獲取特定的優惠代碼（合共高達$1000元），並於11月6日至11月17日購買滿指定金額（以單一訂單計算），輸入指定優惠代碼便可享以下即時折扣優惠。

指定訂單金額 即時折扣 $5000或以上 $500 $3000－$4999 $300 $2000－$2999 $200

優惠二網店指定產品優惠

優惠代碼以外，Dyson網店還有不少限定產品優惠，優惠期內Dyson V10™ Fluffy+限定優惠$3580（原價$5780）；Dyson V6™ Cord Free Origin無線吸塵機57折，限定優惠$2080 (原價$3680)；Dyson Pure Hot+Cool Link™ HP03銀白色以$4480發售(原價$6480)，折省高達$2000；Dyson Supersonic™ 風筒HD01黑鋼色，優惠$2580(原價$3380)，更可以加$150即可換購Dyson Supersonic™ 風筒專用底座，首100名更加送收納袋。

各項Dyson產品網店限定優惠

網店優惠期：11月8日至11月17日

（點下圖放大優惠介紹）