YouTube Music 串流服務登陸香港！最平28元月費、離線熄芒照聽

數碼生活
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苦侯多時，近來 Google 終於開始將歐美服務擴展到香港地區，繼廣東話 Google Assistant 之後，今日（11 月 6 日）Google 更為香港人帶來自家音樂串流服務 YouTube Music！

App 介面易用、音樂影片即時切換

現在 YouTube Music 的 App 已經登陸了 Android 以及 iOS 平台，又或經網頁瀏覽器開啟。

與其他音樂串流 App 比較，YouTube Music App 付費版本的功能大同小異，標榜無廣告，但 YouTube Music 就勝在音樂／影片間可以自由切換，而 YouTube 影片又可以音訊方式下載至手機之中離線播放：

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YouTube Music 一樣有免費版會籍提供（基本上一登入就是）但功能就雞肋一點，雖然可以自由選歌，但在播放間會有不同廣告，最重要是不可以背景播放、一關上 App 就自動斷聲，那我不如用 Spotify 免費版？

影片變音樂、曲庫更強大

音樂串流服務近幾年大行其道，同類型 Apps 對於港人而言並不陌生，今次 YouTube Music 登陸香港，至少就面對著 5 個不同對手，當中包括 Apple Music、Spotify、JOOX、Moov 以及 KKBOX，而對比起這些對手，YouTube Music 的最大強處是連 YouTube 影片方面的資源也可以取用，豐富了曲庫內容以及數量。

在其他平台較容易「觸礁」的日本動漫、二創惡搞、Indie 歌曲，YouTube Music 雖然沒有高音質的單曲提供，但可以用其他用戶的 Youtube 影片彌補，或仍有一定的版權問題，但也變相大大充實曲庫。

價格比較（千萬不要在 iOS App 入面購買會藉！）

價格方面，YouTube Music 在 Android、網頁瀏覽器裡進行個人訂閱的費用為港幣＄58／月，與 Apple Music 一樣，同樣在同類服務中算是較昂貴的選擇。

YouTube Music 一樣有家庭 Plan，月費與 Apple Music 一樣是＄88、支援 6 人分享

然而值得留意的是，如果你是 Apple iPhone 用戶的話，千萬不要輕易在 iOS 版本的 Youtube Music App 內進行訂閱，因為在此訂閱的月費將會是港幣＄78，估計是 Google 不想讓利潤流至 Apple 之手的安排。不過，只要在其他裝置登入並以＄58 訂閱之後，一樣可以在iOS 享受一樣的功能。

其實還有…YouTube Premium

今次 Google 較高調宣傳的是 YouTube Music，然而在同時間於香港上線的還有 Youtube Premium，個人訂閱月費為＄68／月。

YouTube Premium 的服務內除了全 YouTube 影片無廣告、可以讓用戶下載 YouTube 影片離線觀看之外，亦已包含 YouTube Music Premium，換言之只需要每月付多＄10 即可以享受影片、音樂無廣告享受，如果是家庭 Plan 的話就更為化算、只是＄98 就可以 6 人共享，或更值得出手？

只是＄98 就可以 6 人共享全 YouTube 免廣告以及全套 YouTube Music Premium

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