超心寒！多人同時收到「情人節」寄出短訊　是惡作劇定技術出錯？

11月6日至7日的晚上，有件恐怖之極的事發生了：一夜間成千上萬人收到神秘短訊，它們似乎是最初在2019年情人節（２月14日）或前後發送。被影響的人士當初無收到過這些短訊。就連發送短訊的人士亦懵然不知對方原來在2月時收不到，因此也沒有在這一夜間重新send過。如此延誤係惡作劇、黑客入侵，定係靈異事件集體撞邪乎？

美國有數以千萬人到了11月頭才收到日期為今年情人節2月14日的手機短訊！不論是Android還是iPhone用家都在11月7日凌晨遇上如此「超級延誤」的情況！這些遲了超過半年前上的訊息似乎係通過美國所有主要電訊商收發。

很多收到訊息的人士使用大行如AT＆T和Verizon，但好多投訴亦涉及T-Mobile和Sprint兩間公司。就連使用使用一些美國地區電商商、加拿大電商商甚至Google Voice的人士似乎都遭遇是次怪異的延誤。

手機短訊可以如幽靈神出鬼沒、蟄伏半年以上才失驚無神嚇你一跳嗎？事故原因似乎同多間手機網絡電訊商用以傳遞訊息的系統出現故障有關。Sprint發言人表示是當晚「維護更新」時出錯所導致：「問題發生後不久便解決，」 「對此造成任何混亂，我們深表歉意。」T-Mobile則將此問題歸咎於「第三方供應商」，卻無點名公司和交代該公司提供了何種服務，只表示意識到問題並且解決了。

兩間大行的聲明只解釋了美國時間11月6日至7日晚間何以集體發送了短訊，但為何全部短訊都是來自今年情人節仍然是個謎。但由近9個月的嚴重延誤來看，可以假定電訊商系統有能力把訊息長時間留底。

很多網民都在網上分享當晚徹夜收到延誤短訊的事。如此經歷必然係令人不快之極。有人獲朋友告知自己在清晨時份發送神秘短，都感到惑然不解同尷尬。當然因為是次「故障」而勾起心靈深層的痛苦回憶的人也不少，像收到了已辭世的前男友或親朋戚友的短訊，當刻頓感陰森之餘，不得不算是一記狠狠「二次傷害」。

加州人Barbara Coll也許是其中一位因事故而再受創傷的人士。她當晚便從親姐電話收到一條舊短訊，內容說她們的媽媽「很樂觀並且情況良好」。Barbara Coll母親已在今年6月去世，短訊相信是在之前發送卻延誤了。儘管如此Barbara Coll仍深感震驚，她形容是「兜心口中了一拳」，甚至懷疑自己是否發夢。

「我曾經有一秒以為她（母親）仲喺度，」Barbara Coll接受外媒The Verge訪問中坦言她近幾個月一點也不易過，原以為傷口正經歷某種癒合時，今次事故卻使它再開新口。「自從收到消息以來，我一直心緒不寧。」她表示現在要不斷看海方能使心境平靜休息。Barbara Coll的親姐原來也收到她超過半年前寄出延誤短訊，內容是關係計劃探望母親的事宜。

Twitter網民「Jamie」的經歷則老土得來有點好笑。Jamie前男友在當晚凌晨5點收到她在2月發送的短訊。她表示對情況感到混亂，卻意外地為二人之間打開了話匣子。

Y’all... my damn phone apparently delivered a text to my ex at 5am this morning that was supposed to be sent in FEBRUARY. The universe wants me to fail — jamie ✨ (@PBandJamiee) November 7, 2019