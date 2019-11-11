超慳位USB！瑞士設計記憶體手指藏於鍵盤罅隙防遺失　健忘者福音

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【USB手指 設計】經常丟失USB手指的「大頭蝦」有救！有瑞士設計師早年的產品設計近日於網上熱傳USB手指「SAINT ANTOINE」，非常適合要隨身攜帶USB記憶體四處去的人，因為它可以藏於鍵盤上按鍵間罅隙中，不會輕易掉失！

這支像模型支架的USB記憶體手指，原來是因應方便收藏而設計。 【CLAIRE + LÉA 設計師網站】

日前日本設計師AKIRA於Twitter上分享了一個設計界龍頭網站Yanko Design的一個設計計劃，以USB手指藏在鍵盤上按鍵間罅隙的產品設計，旋即取得2.5萬次retweet；但其實AKIRA提到的其實是兩位畢業於瑞士勒南設計學院 Lausanne University of Art and Design （ECAL) 的產品設計師 Léa Pereyre 及 Claire Pondard、早於2015年已發表了一個「SAINT ANTOINE」計畫！

2015年瑞士學生設計

設計師Léa Pereyre 及 Claire Pondard的網站中，他們的工作室是由工藝和新技術合作所組成，亦表示他們的工作基於產品的共同興趣，將產品圍繞故事及其審美觀，以才藝和天真的心表達。「SAINT ANTOINE」計畫中，以舊款Macbook的鍵盤上按鍵間，鍵盤中左鍵位置預留收藏USB空間，USB上的支架則用作藏於鍵盤罅隙令USB固定，此舉方便了以USB記憶體作為流動儲存，但又經常忘記攜帶的「大頭蝦」使用。而AKIRA看中了這一個計畫，未知是否會參考Léa及Claire的設計量產吧。不過可惜的是，自2016年後生產的Macbook / Macbook Air / Macbook Pro 鍵盤已改為薄身蝴蝶式鍵盤設計，鍵盤之間罅隙更窄、亦未有空間收納USB晶片，看來這款USB記憶體手指在PC Notebook上出現可能性會較高吧。

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