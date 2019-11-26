中國火箭推進器砸爛民房引大火釋毒氣　官媒零報道．有片

中國西昌衛星發射中心上周六（23日）用長征三號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式成功發射第50、51顆北斗導航衛星。雖然任務順利，但火箭助推器墜落時砸毀民房，引起大火，更可能釋放出有毒物質。

中國西昌衛星發射中心發射北斗導航衛星後，有內地網民在微博上載片段，稱「今天（11月23日）早上用於發射北斗三號MEO雙星的長征三號乙運載火箭殘骸」。Twitter亦有網民轉載。

片段可見，助推器墜落現場火光熊熊，冒出濃煙，房屋損毀變成廢墟。

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk — Andrew Jones (@AJ_FI) November 23, 2019

據了解，由於衛星發射前有疏散通知，故事件中無人傷亡，而長征三號乙運載火箭的第一節火箭與助推器，使用的是聯氨型燃料，毒性強，不容易撲滅。

知多些：聯氨（Hydrazine）是衛星常見燃料，因它毋須額外氧化劑，而且可以長期存放，適合任務動輒長達十多年的衛星使用。惟由於聯氨毒性強，且效率不高，故引起了新燃料討論。

奇怪的是，事件發生已數天，微博上亦引起了熱論，但未見有內地官方媒體報道，官方單位亦沒有回應。

由於西昌基地在內陸，附近人口密集，助推器墜落時或多或少構成危險，而今次事故是否較嚴重則無法估計。

負責研發的中國航天科技集團公司（CASC），計劃改良火箭助推器，加裝網格式控制翼與噴氣裝置，使助推器回落時可以修正方向，選擇影響較小地方着地。不過，長征三號乙運載火箭未有使用網格翼，僅在較小的長征二號丙火箭和四號乙上測試。