AppleCare+購買時限由買機後60日大為延長　外國先行幾時到香港？

相信好多果迷都有為iPhone、MacBook等產品購買AppleCare+保平安。大多數Apple硬件均隨附一年有限保障及90日免費技術支援。購買AppleCare+服務計劃可以將保障期延長多2至3年（視乎產品而定）。不過用家要在購買產品後60日決定續保與否，這個考慮期將會延長？

美國和加拿大的指定Apple Store，今個星期起試行將購買AppleCare+服務計劃時限延長由購買Apple產品起計60日內至1年。

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AirPods系列隨附1年有限保障以及長達90日免費技術支援。過期後AirPods Pro單次更換和維修收費昂貴，購買耳筒專用Apple Care+服務計劃似乎是明智一步。AppleCare+將保障期限延長至自用家購買AppleCare+日期起計的2年，可保障最多2次意外損壞事件，每次維修費用只須HK$229，實在節省不少。用家將損壞的AirPods Pro和／或無線充電盒寄回Apple即視作一次事件（點擊放大圖片細睇）：

AppleCare+服務計劃除了是續保2至3年，更比AppleCare的涵蓋內容廣泛，當中包括2次意外損壞保障（iPhone為例，可以較平價更換螢幕或作其他損壞維修）以及電池維修等等（點擊放大圖片細睇）：

當前系統下，用家可以直接在網上完成購買AppleCare+，並可遠程運行任何必需的檢查。新例下，購買期限由原定2個月（60日）加至1年，用戶需要先透過Genius Bar預定時間、仔細檢查該iPhone或其他Apple產品是否仍在保修範圍內，才可續保。據指AppleCare+購買期限延長會首先於iPhone系列推行，然後才逐步推廣至iPad、Apple Watch和Mac機。

香港AppleCare+目前在香港Apple Store的購買時限仍然是60日，不同產品亦然（點擊放大圖片細睇）：