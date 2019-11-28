Sony 城市獵人版A105 Walkman + 降噪耳機　孟波機身兼送主題曲

《城市獵人》有否看過？有孟波、冇囉唆！仲有得聽歌！Sony Walkman NW-A100系列常常都會製作動畫、歌手別注形號，而最新作就是電影《城市獵人》別注播放器及降噪耳機WH-XB900N。

（Sony圖片）

以下是部份Sony NW-A100 Series推出過的別注主機。

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《城市獵人 City Hunter》版NW-A105屬2019年12月推出之最新機種，改用android平台及USB-C充電（Sony NWA105詳細介紹文章連結），除了一貫慣例在機背加上主題圖案，機身內置2張《城市獵人》wallpaper。（日本Sony訂購網頁）

機身為黑色，機背有孟波及XYZ圖案。37000日圓

同系列還有一隻城市獵人版WH-XB900N降噪耳機，同樣印有孟波剪影，另一邊是子彈窿及XYZ字樣。

左耳NFC面板上印有孟波剪影，另一邊是子彈窿及XYZ字樣。32000日圓

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