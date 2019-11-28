Sony 城市獵人版A105 Walkman + 降噪耳機　孟波機身兼送主題曲

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

《城市獵人》有否看過？有孟波、冇囉唆！仲有得聽歌！Sony Walkman NW-A100系列常常都會製作動畫、歌手別注形號，而最新作就是電影《城市獵人》別注播放器及降噪耳機WH-XB900N。

（Sony圖片）

以下是部份Sony NW-A100 Series推出過的別注主機。

+9
+8
+7

《城市獵人 City Hunter》版NW-A105屬2019年12月推出之最新機種，改用android平台及USB-C充電（Sony NWA105詳細介紹文章連結），除了一貫慣例在機背加上主題圖案，機身內置2張《城市獵人》wallpaper。（日本Sony訂購網頁

機身為黑色，機背有孟波及XYZ圖案。37000日圓

同系列還有一隻城市獵人版WH-XB900N降噪耳機，同樣印有孟波剪影，另一邊是子彈窿及XYZ字樣。

左耳NFC面板上印有孟波剪影，另一邊是子彈窿及XYZ字樣。32000日圓

跟機更有coupon讓你下載小室哲哉 TM Network 主唱的超級經典片尾曲《Get Wild》！

跟機有coupon讓你下載TM Network的經典完場曲Get Wild。（記者不保證可在香港下載成功）

Sony NW-A100TPS Walkman 40週年主機　致敬史上首部隨身聽TPS-L2
【開箱 試玩 評測】Astell & Kern AK SP2000／Layla AION／T9iE
Hiby R5 DAP音樂播放器　機仔細推力大高性價比小巨肺．開箱評測
Sony Walkman 誕生40周年　銀座Sony Park展覽歷代隨身聽晒冷
【上手試】Astell&Kern A&K KANN CUBE 力王級「至磚」播放器
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。