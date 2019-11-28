小米Note 10 Pro、Redmi Note 8T　香港定價發售日公布

小米Note 10 Pro 及 Redmi Note 8T 即將在香港推出，前者為贏得 DxO 手機排行榜首位的小米CC9 Pro 尊享版的國際型號，後者則為入門價位 4 鏡頭拍攝手機。以下就為大家透露，兩機在香港的發售日期及定價。

小米Note 10 Pro 是小米CC9 Pro 尊享版的國際型號，跟 DxO 手機排行榜首位的 CC9 Pro 採用完全相同的 8P 鏡頭規格、1.08 億像素主鏡頭及 5 鏡頭設計，將會跟普通版採用 7P 鏡頭的小米 Note 10 一起在香港開賣。在小米CC9 Pro 發布的時候，官方未能確認會否在香港推出頂配版的小米 Note 10 Pro，所以 Note 10 Pro 跟普通版 Note 10 同時推出，絕對算得上是一個驚喜。

小米 Note 10 Pro 是小米CC9 Pro 尊享版的國際型號，原本未計劃在香港推出。（區慶威攝）

小米 Note 10 系列配備 Snapdragon 730G 處理器，設有 6.47” 3D 雙曲面 AMOLED 屏幕，屏下指紋辨識器辨識面積增加10％，而且更內置 5,260mAh 超大型電池，支援 30W 快速充電。

小米 Note 10 系列的全焦段 5 鏡頭分別為 1.08 億像素（1/1.33 吋感光元件、1.6μm 4 合 1 大像素、f/1.69、OIS、82 度視角）主鏡頭、1200 萬像素（1.4μm、f/2.0、雙 PD 對焦）支援柔光功能的 2X 光學變焦人像鏡、支援 5 倍光學 10 倍混合 50 倍數碼變焦的 500 萬像素（OIS、f/2.0）超長焦距鏡頭、2000 萬像素（117 度視角、f/2.2）超廣角鏡，及支援 2cm － 10cm 對焦的 200 萬像素（1.75μm）超微距鏡頭。

小米 Note 10 Pro 配備 8GB RAM + 256GB ROM ，定價 $3,999，普通版小米 Note 10 配備 6GB RAM + 128GB ROM，將會在 11 月 28 日起展開預售，並會在 12 月 5 日中午正式開賣。

小米CC9 Pro 國際版小米 Note 10 1 億像素鏡頭北京拍攝實測

Redmi Note 8T 平價 4 鏡頭拍攝手機

Redmi Note 8T 其實是國際版的 Redmi Note 8，追加了 NFC 功能。（小米）

Redmi Note 8T 可以算是早前在香港推出的 Redmi Note 8 Pro 降價版本，同樣採用機背 4 鏡頭設計，分別為 4800 萬像素主鏡頭（f/1.79）、800 萬像素 120 度 moko 超廣角鏡、200 萬像素微距鏡頭及 200萬像素景深鏡頭。其中 4800 萬像素主鏡頭對比 Note 8 Pro 的 6400 萬像素似乎有些微降級，不過其餘鏡頭則大致相同。

Redmi Note 8T 設有月影灰、星際藍、皓月白 3 種配色選擇。（小米）

Redmi Note 8T 起用 6.3 吋 2.5D 曲面 FHD+ 水滴屏幕，內建 Snapdragon 665 處理器，配備 4,000mAh 電池並支援 18W 快充，亦支援 NFC 功能。另外，Redmi Note 8T 將可以透過 OTA 升級，加入喇叭自動清潔功能，利用低頻聲音震動排出灰塵，是一個頗獨特的設計。

Redmi Note 8T 的 3GB RAM + 32GB ROM 版本定價 $1,199，4GB RAM + 64GB ROM 版本定價 $1,399，將會在 11 月 28 日起展開預售，並會在 12 月 5 日中午正式開賣。