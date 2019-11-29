Tesla Cybertruck防彈玻璃被鋼球打爛　創辦人Musk解畫：搞錯順序

Tesla Cybertruck 這台Tesla新型電動車上周發表，其科幻外形固然吸引，但最令人熱論的，是宣稱玻璃可以防彈的Tesla Cybertruck，竟然被人手丟的鋼球打爛了！至本周， Tesla創始人Elon Musk稱終於找到「答案」，但仍疑點重重。

Cybertruck特點是窗戶由Tesla裝甲玻璃製成，可以防9毫米手槍，不過上周於展示會中，竟然被人手丟出的鋼球兩度打爛，站在一旁的Elon Musk當場爆粗「Oh my fxxking god」，滿臉尷尬。

Elon Musk之後稱「可能是有點太大力了」打圓場，讓台下觀眾哄堂大笑。

先看看打爛玻璃過程↓↓↓（點小圖放大看）

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問題是測試順序？

過了幾天，Elon Musk終於找到「答案」，竟是因為丟鐵球順序錯了？

回想發布會當天，丟鋼球測試車窗前，工作人員先用大鎚打車門，以證明其堅固程度，還重複敲打兩次。

雖然車門表面無傷痕，但Elon Musk於Twitter稱，就是因為敲打車門的衝擊力，令車窗玻璃底部碎裂，導致玻璃被鋼球打爛。他檢討後認為，下一次應先用鋼球測試玻璃，才再測試車門硬度。

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

這說法看似合理，因邊緣是玻璃最脆弱地方，而大鎚敲打車門時，或在肉眼看不到下損害了玻璃邊緣，最終導致玻璃易爛。

惟這說法問題是，其實後車車門未有經過大鎚測試，玻璃卻同樣破裂，究竟原因為何呢？相信Elon Musk要繼續找出真相了。

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入門款的Cybertruck售價3.99萬美元（約31.2萬港元）。目前尚未公布上市日期，外界估計可能要到2021年底前才會推出。