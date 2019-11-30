2020 新 iPhone 12（暫名）傳將跟機附送 AirPods 無線耳機

新一代的 iPhone 用戶在沒有 3.5mm 耳機插槽的現況下，對無線耳機 AirPods 的需求明顯上升，在今個 Black Friday，AirPods 甚至是其中一個熱銷項目。 但最近就有傳聞指，Apple 或計劃將 AirPods 加入至新一代的 iPhone （暫名 iPhone 12）隨機配件當中、用家或可以大省一筆？

根據台灣媒體 Digitimes 的最新消息，不止 Apple，還有好幾間手機廠商，包括小米、Samsung 其實都正在考慮為來年上市的旗艦手機配置全無線耳機作為隨機配件。

其實 Samsung 在天價的 Galaxy Fold 之上已經開始實施這項策略，為每部 Galaxy Fold 都配上一對 Galaxy Buds

雖然驟聽上去，Apple 會隨新 iPhone 附送 AirPods 的做法頗為吸引，但其真確性仍然有待考證，而且想深一層也的確不太合理。

一方面，網上盛傳下年度 iPhone 將會加入 5G 連線，Apple 方面其實不需要出動到「送禮」去為新 iPhone 新增賣點；另外，目前 AirPods 的銷售依然是如日中天，以 Apple 今時今日的營銷策略，也著實沒有自斷米路以催谷新機銷情的必要。

AirPods、AirPods Pro及Sony真無線耳機測試評價（點下圖放大）

資料來源：Digitimes、cnBeta