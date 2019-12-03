Samsung手機屏下指模掃描技術出事頻頻擬明年棄用

【Samsung 擬棄用屏下指模掃描？】在 2019 年，屏下指模掃描在 Android 手機已非新奇事，不過其中絕大多數都是採用光學原理解鎖的，另外的則為超聲波技術，而採用後者的其實就只有 Samsung 旗下的兩個旗艦手機 Galaxy S10 以及 Note 10 系列。但沒有「隨波逐流」也未必是好事，單在 2019 年爆出的幾次保安事故，就足以令 Samsung 考慮在下年的新旗艦上棄用超聲波屏下指模掃描了。

超聲波屏下指模掃描技術乃由 Qualcomm 牽頭開發，初出道的賣點為比光學技術辨識得更快、而且保安性更強，然而在 Samsung 兩系列機上採用的結果卻恰好相反 － 不單止辨識準繩度略低、速度顯慢，最重要是保安功能都出現問題。

早前就有報告指出超聲波掃描會因為屏幕上的保護貼而誤判，讓任何人都可以輕易解鎖採用此技術的 Samsung 手機。

據悉保護貼上的膠點，會讓超聲波的立體掃描誤以為手指紋理並將之紀錄，使之後每次掃描都不會準確閱讀用戶的手指指模

雖然 Samsung 方面以最快的速度堵塞了保護貼的漏洞，但這已足以讓用戶對超聲波屏下指模技術失去信心、更對 Samsung 的品牌形象有一定影響。

有韓國電訊商近日就透露指 Samsung 方面目前已經考慮在 2020 年度推出的旗艦上棄用 Qualcomm 的超聲波技術，不過據聞 Qualcomm 會在年尾舉行的科技峰會上隨 Snapdragon 865 一同發表第二代的超聲波指模掃描技術，不知新一代又能否讓 Samsung 回心轉意？

資料來源：The Korea Times、NeoWin