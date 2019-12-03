印尼總統下令以AI替代兩名高官　冀減少繁文縟節改善外商投資環境

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【AI 人工智能 公務員】政府官員見面開會審議拖政方針和經濟計劃，或跟財團企業商討投資計劃，少不免繁文縟節，還有疊床架屋之行政程序、官僚主義作風帶來的拖延。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）於11月28日便已下令不同政府機構在2020年解散2名高級公務員，並以人工智能（AI）代替其職務，期望減少繁文縟節以改善投資營商環境。

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）在2019年4月大選勝出連任，於10月開展其新一屆5年任期，於上周四出席一個跟多間企業高層見面的會議上發表其連任政綱，稱會以改變印尼經濟結構、減少依賴天然資源為目標。

印尼總統佐科維多多下令不同政府機構在2020年解散2名高級公務員，並以人工智能（AI）代替其職務。（網上圖片）

佐科維多多指出，印尼應過渡到電動車等高端產業，並從中使用煤炭和鋁土礦等原料，而不只是擔當原料出口國的角色。如此轉型將需要外國資金，故此佐科維多多將通過修正數十條重疊的法規，並減少繁文節以改善投資營商環境。

印尼總統佐科維多多認為印尼應鼓勵引入外資，開拓電動車等高端產業，並從中使用煤炭和鋁土礦等原料，而不只是擔當原料出口國的角色。（Willy Kurniawan /路透社）

維多多又指為減少官僚主義，明年政府機構最高4個職位將被削減至2個，令政府運作變得更流暢迅速。他說：「我已下令（行政和官僚改革）部長將那些職位替換為AI。有了AI，我們的官僚系統將運作得更快。」

印尼總統佐科維多多為減少官僚主義，明年政府機構最高4個職位將被削減至2個。職位以AI代替，令政府運作更流暢迅速。（網上圖片）

維多多於會上並無提供更多詳細資訊，包括減免哪些特定職級或如何使用AI。不過他不忘補充，表示此計劃需要國會批准。由於維多多執政聯盟中的政黨目前在國會掌握74％議席，預料此計劃以及稅制改革法案和另一項關於勞工問題的法案將以大比數通過。

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