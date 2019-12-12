九州旅行注意！福岡縣 2020 年實施雙住宿稅最貴每晚收 500 日圓

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【九州福岡雙住宿稅】Google 2019 搜尋排行榜中，熱門外旅地點第五位的福岡，成為 2019 年香港人經常搜尋的日本景點前三名（另外是沖繩和京都），力壓大阪和東京。不過，如果大家將安排 2020 年去福岡的話，就要留意當地新政策：雙重住宿稅。

首個雙重住宿稅地區

2020 年東京將舉辦奧運會，同時將預料會帶動整個日本的旅遊和零售，近年日本推行多項措施準備奧運會和增加財源，如各大城市徵收住宿稅，而近日福岡縣﹑福岡市和北九州市更決定將徵收雙重住宿稅，成為日本首個收雙重住院稅的地區。

去福岡的住宿成本增加！不過北九州的消費仍比東京﹑大阪平（Google 圖片）

縣稅、市稅計法

雙重住宿稅將會在 2020 月 4 月實施，日本總務省預計可為福岡縣政府增加 15 億日圓、福岡市 18.2 億日圓和北九州市 3 億日圓稅收，用來改善觀光環境和旅遊發展。雙重住宿稅分別是福岡縣和酒店所在的市所徵收，福岡縣的住宿稅基本是 200 日圓，如入住福岡市（博多﹑天神﹑中洲等）與北九州市（門司港﹑小倉等），即只需 50 日圓一晚；福岡市的住宿稅按房價而定，房價 2 萬日圓以下收 150 日圓，2 萬日圓以上收 450 日圓；北九州市固定收取 150 日圓。

實施例子計福岡雙重住宿稅

筆者在港人經常用來訂酒店的 Agoda 中，找了兩間位於福岡市的酒店。每晚房價為 18,668 日圓的福岡日航酒店，訂 5 晚的住宿稅一共是 1000 日圓（約 72 港元）；每晚房價為 21,400 日圓的福岡君悦大酒店，訂 5 晚的住宿稅一共是 2500 日圓（約 180 港元）。受東京奧運的影響，2020 年去日本的人數應增加不少，如預計明年將會到日本旅遊的話，建議還是早一點計劃行程和訂機票酒店會更好。

順便看看福岡﹑九州有那些著名景點：

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