2019最佳手機iPhone 11Pro外還有什麼？是否你心水？

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PhoneArena評出了2019年度最佳手機——iPhone 11 Pro/11 Pro Max；三星Galaxy Note 10+、OnePlus 7 Pro獲得亞軍。

PA表示，通過微調和完善，蘋果帶來了一款真正出色的手機——iPhone 11 Pro、Pro Max不僅擁有出色的續航、成熟的設計，還擁有最均衡的相機以及超強性能，是2019年末購買手機最安全的兩個選擇。

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Samsung Galaxy Note 10+排名第二，憑藉精緻的設計、功能更強大的S Pen、十分出彩的顯示屏以及一流的相機，Note 10+實至名歸。雖然在某些方面，它並沒有完全突破界限，但它依然是一款值得認可的Android旗艦。

OnePlus 7 Pro是另外一個備選，其亮點在於90Hz屏幕、頂尖性能以及極具競爭力的價格，它比前兩位要便宜的多。

PA還評選了最佳拍照手機，第一依然是iPhone 11 Pro/11 Pro Max獲得。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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