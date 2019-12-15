WhatsApp 2020 年不再支援舊 iPhone　邊個型號無得用？

數碼生活
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iPhone 雖然非常耐用，大家可能買了多年舊機依然服役，不過長路有盡時，部份較舊型號的 iPhone 及 Android，由下年 2 月起將不再獲 WhatsApp 支援，換言之連最基本的通訊功能都無法應付，大家是時候換機了。

根據 WhatsApp 的官方宣布，現時仍然運行 iOS 8 的 iPhone，將會在 2020 年 2 月 1 起，無法再使用 WhatsApp 服務。而現時 iOS 8 的裝置已經無法登入舊有帳戶，或者用作開啟新帳戶。仍然在 iOS 8 上使用 WhatsApp 的朋友，記得儘快備份資料，並準備將 WhatsApp 轉移到 iOS 9 或以上裝置。根據 Apple 的官方網頁，iPhone 4 及更舊型號的 iPhone 都無法升級到 iOS 9，意味著現時仍然能夠使用 WhatsApp 的 iPhone 4，下年 2 月起就無法使用 WhatsApp。

iPhone 4s 將會是 2020 年 2 月 1 日起，可以繼續使用 WhatsApp 當中，最舊的一款 iPhone。（Apple）

iPhone 4 在堅持多年之後，在 2020 年 2 月 1 日起終於會從 WhatsApp 支援名單中退役。（Apple）

另外，Android 2.3.7 版本的用戶，同樣會在 2020 年 2 月 1 日起無法再使用 WhatsApp 服務。現階段 Android 2.3.7 的裝置已經無法登記新的 WhatsApp 以及登入現有的帳號。

最後，WhatsApp 將會在 2019 年 12 月 31 日起，全面停支對所有 Windows Phone 的支援。雖然今次 WhatsApp 停止支援的，大部份是較舊型號的系統，但大家可能已經將這些手機退役，並轉贈給自己家中的老人家、小朋友作平常通訊之用，記得幫他們檢查一下。另外，2020 年 2 月 1 日仍然支援的舊手機用戶，隨著 iOS 13.3 及 Android 10 相繼推出，也差不多是時候考慮換走手中陪伴多年的舊機。

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