新武裝無人機面世！配機關槍200米外命中極細目標　CODBO空想成真

【精準輕機槍武裝無人機 命中超遠距離目標】日前有無人機失控「誤闖」中環駐港解放軍軍營，攝影師被捕。但如果誤入的是本文介紹的這部武裝無人機，相信解放軍官兵不會只報警了事。

講起武裝無人機，都令人聯想到打機。就未來的科幻戰爭軍事想像來講，7年前推出的第一身射擊FPS遊戲名作《決勝時刻：黑色行動II》（Call of Duty: Black Ops II）都算是相當寫實系。起碼玩家使用MQ-27 Dragonfire武裝四軸無人機（在一些續作中簡單名為the Quadrotor 四軸無人機）狙擊時，會覺得有生之年會見到類似的武器。

我們可以回顧下它們在CODBO2中血染的風采（點擊放大圖片細睇詳情）：

MQ-27 Dragonfire Drone有安裝了機關槍，也有安裝了火箭炮的。以下是一些面面觀。（點擊放大圖片細睇詳情）：

2014年推出之《決勝時刻：先進戰爭》（Call of Duty: Advanced Warfare）中亦有狙擊專用的VSD-Prototype 9 Drone，是兩軸的。它以功能性磁振造影（fMRI）的人機介面控制，是一擊必殺的武器（點擊放大圖片細睇詳情）：

其實都有無數人把一般無人機改造成MQ-27 Dragonfire Drone的模樣。當然沒有裝到槍械：

好多國家同團體已在使用小型軍用無人機，這些無人機可以投擲手榴彈或飛入目標範圍引爆炸藥。土耳其國防承包商Asisguard就開發了配備槍械的武裝無人機Songar，比一般的四軸無人機大為不同，即看Songar特點分析（點擊放大圖片細睇詳情）：

即看武裝無人機Songar的裝備和功能（點擊放大圖片細看詳情）：

要準確地操控無人機，可以話不易學亦難精，絕非等閒事。否則就不會發生亂入禁飛區的意外。無人機賽車手同攝影師都是具有一定駕駛技術才華的專業者。Songar具有火力，操縱的技術門檻自然更高。安裝了機關槍的軍用無人機，發射時的後座力，加上氣流風阻等飛行環境因素，為控制員帶來不少挑戰。

即看Songar在機體設計構造上，如何助機師游刃有餘地命中遙遠而細小的目標（點擊放大圖片細看詳情）：

+ 5 + 4 + 3

Asisguard官方Spec（點擊放大圖片細看詳情）：

Asisguard表示Songar可以經一位機師控制3部同時起飛和補位，連續攻擊單一目標。隨軟件更新，Songar射程範圍可望增加至400米。

Asisguard官方介紹影片：