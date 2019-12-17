Tesla Cybertruck電動貨車大賣20萬部居然出埋手機？神秘圖片曝光

【Tesla Cybertruck出手機版？】Tesla首部電動貨車Tesla Cybertruck幾何學模樣的外形充滿未來科幻感，有不有型見仁見智，但成個氣質搶眼醒目就一定。Elon Musk又再以他的發明哄動全球。雖然2021年才開始量產，訂單已超過20萬部，更有國家如杜拜有興趣將之改裝做警車，成件事好《鐵甲威龍》、《變形金剛》同《電馭叛客2077》（Cyberpunk 2077）feel。

11月22日，Tesla行政總裁Elon Musk發布了令科技界和汽車界同時沸騰的Tesla Cyber​​truck。12月初，Cyber​​truck預訂量已突破25萬輛，幾乎達到福特皮卡（Ford Pick-Up）在2018年總銷量的27%。

Tesla Cybertruck特點面面觀（點擊放大圖片細看詳情）：

+ 3 + 2

杜拜警局官方更於Twitter發布推文暗示將Tesla Cyber​​truck納入到現有警車隊伍中，還配上了一張經電腦合成的Cyber​​truck警車圖，不知是認真還是「抽水」惡搞？（點擊放大圖片細看詳情）：

شرطة دبي - 2020 - Dubai Police #CyberTruck pic.twitter.com/V9rMPLgjS4 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) November 26, 2019

只能話土豪酋長國杜拜肯定會選擇最高配的三電機全輪驅動版本，即續航能力達804km，2.9秒內加速到60英里/小時，如此表現優於很多燃油汽車。加上Cybertruck由重型外殼製成，該外殼由超硬30X冷軋不銹鋼和鎧裝玻璃製成，抗打擊能力強，遇到重火力悍匪都頂到下。

相關文章：

【Tesla Cyber​​truck】無懼爆玻璃 杜拜警方宣布納入警車隊伍

Tesla Cybertruck防彈玻璃被鋼球打爛 創辦人Musk解畫：搞錯順序

Tesla Cybertruck電動貨車面世 科幻外形勁似蝙蝠車只售30萬？

近日網上流出一批神秘照片，是一對以Tesla Cybertruck設計概念為基礎的超有型智能手機。（點擊放大圖片細看詳情）：

+ 2

如果Tesla真係推出一款手機，做成這樣都相當吸引，電話具備Cybertruck。可惜這並非Elon Musk的點子，而是德國產品設計師Jonas Daehnert的二次創作3D渲染圖（點擊放大圖片細看詳情）：

No one asked for it. That's why I did it.

The Cyberphone. A seven inch monster. pic.twitter.com/WVyXbbTdaO — Jonas Daehnert (@PhoneDesigner) December 6, 2019

有興趣睇更多空想科幻手機渲染，可瀏覽Jonas Daehnert的Twitter、IG同官網。

記憶猶新，Cybertruck發表時就發生鋼球打爛玻璃（點擊放大圖片細看詳情）：

+ 4 + 3 + 2

Tesla Cybertruck更多官方靚仔渲染圖（點擊放大圖片細看詳情）：