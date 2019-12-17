5G 實機測試快4G十倍？爆3香港 5G月費計畫月費預告各台收費取向

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

雖然距離 5G 在香港正式推出尚有一段時間，不過 3 香港已經率先示範可以運作的 5G 手機，而且更透露了將來 5G 月費計劃可能的收費及玩法，又如何可以率先享用 5G 服務。到底 5G 有幾快，到時收費大家玩唔玩得起？即刻睇睇！

3 香港舉行發布會，率先在香港讓傳媒試玩可以運作的 5G 手機，而且更透露 5G 正式推出時候，大約的收費方式。3 香港表示進入 5G 年代，數據用量大約會是現時的 10 倍，並且以中國及韓國已經推出的 5G 服務收費作例子，略略預告了香港將來的收費。

3 香港率先以實機示範 5G 網絡速度。（區慶威攝）

3 香港以中國及韓國 5G 收費作例子（按圖放大睇價錢）

3 香港方面以中國及韓國，讓香港傳媒有個大約的概念，相信到時香港 5G 月費開始的時候亦應該會在大約 $300 到 $400 之間。不過記者提問，5G 有無打算推出無限計劃，3 香港就回覆指暫時相信用戶未必有這樣龐大的需要；意即在每 GB 其後數據價錢下調的前提，應該足以應付。不過大家需要留意，雖然 5G 其後數據很大機會只是大約每 GB $3 港幣，不過隨著流量需求急升，大家還是要預備其後數據很大可能會以十 GB 計。

3 香港 5G 實機測速（按圖放大）

另外，3 香港亦在現場安排 5G 基站及已經在其他地區上市的 5G 手機作示範，記者以華為 Mate 20X 5G 版本作測試，錄得大約 600Mbps 下載及大約 50Mbps 左右的上載速度，而從多個測試結果可見，5G 的下載速度大約徘徊在 500 至 700Mbp，而上載速度大約徘徊 45 至 52Mbps 之間，至於延時則大約在 20ms 至 15ms 之間，似乎未到足夠應該在電競的 8ms 以內水平。

3 香港表示，將會讓現時的 VIP 客戶，包括已選用 Net+ 服務（享用網絡優先使用權）的用戶，將會獲優先邀請試玩 5G 服務；而有關 5G 服務正式推出的詳情，3 香港透露將會在 2020 第一季正式公布。想搶先一步在 5G 服務推出時第一時間玩先的朋友，記得留意。

Tesla Cybertruck電動貨車大賣20萬部居然出埋手機？神秘圖片曝光
WhatsApp 2020 年不再支援舊 iPhone　邊個型號無得用？
iPhone 11 Pro、Galaxy Fold 皆跌爆：消委會手機測試公平嗎？？
消委會認證！iPhone 11 Pro Max滿星　11 Pro、Galaxy Fold竟易爛
助理救命！青年駕車墮冰河失iPhone！凍死前憑「喂Siri」執身彩？
iPhone 照妖鏡！「MAKEAPP」app 一照人樣即卸妝「照騙」大破解？
iPhone 12唔會半日無電？消息指將採用全新底板設計增加電量
Galaxy Fold 賣出過百萬部？Samsung 澄清：暫未有銷售數字
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。