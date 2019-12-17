5G 實機測試快4G十倍？爆3香港 5G月費計畫月費預告各台收費取向

雖然距離 5G 在香港正式推出尚有一段時間，不過 3 香港已經率先示範可以運作的 5G 手機，而且更透露了將來 5G 月費計劃可能的收費及玩法，又如何可以率先享用 5G 服務。到底 5G 有幾快，到時收費大家玩唔玩得起？即刻睇睇！

3 香港舉行發布會，率先在香港讓傳媒試玩可以運作的 5G 手機，而且更透露 5G 正式推出時候，大約的收費方式。3 香港表示進入 5G 年代，數據用量大約會是現時的 10 倍，並且以中國及韓國已經推出的 5G 服務收費作例子，略略預告了香港將來的收費。

3 香港率先以實機示範 5G 網絡速度。（區慶威攝）

3 香港以中國及韓國 5G 收費作例子（按圖放大睇價錢）

3 香港方面以中國及韓國，讓香港傳媒有個大約的概念，相信到時香港 5G 月費開始的時候亦應該會在大約 $300 到 $400 之間。不過記者提問，5G 有無打算推出無限計劃，3 香港就回覆指暫時相信用戶未必有這樣龐大的需要；意即在每 GB 其後數據價錢下調的前提，應該足以應付。不過大家需要留意，雖然 5G 其後數據很大機會只是大約每 GB $3 港幣，不過隨著流量需求急升，大家還是要預備其後數據很大可能會以十 GB 計。

3 香港 5G 實機測速（按圖放大）

另外，3 香港亦在現場安排 5G 基站及已經在其他地區上市的 5G 手機作示範，記者以華為 Mate 20X 5G 版本作測試，錄得大約 600Mbps 下載及大約 50Mbps 左右的上載速度，而從多個測試結果可見，5G 的下載速度大約徘徊在 500 至 700Mbp，而上載速度大約徘徊 45 至 52Mbps 之間，至於延時則大約在 20ms 至 15ms 之間，似乎未到足夠應該在電競的 8ms 以內水平。

3 香港表示，將會讓現時的 VIP 客戶，包括已選用 Net+ 服務（享用網絡優先使用權）的用戶，將會獲優先邀請試玩 5G 服務；而有關 5G 服務正式推出的詳情，3 香港透露將會在 2020 第一季正式公布。想搶先一步在 5G 服務推出時第一時間玩先的朋友，記得留意。