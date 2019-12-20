Apple AirPods成深圳華強北「特產」！十款山寨版最長用到幾多日?

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【Apple AirPods華強北山寨貨多到癲！即睇每款耳機有幾勁有幾廢！】中國昔日係競爭力超高的世界工廠，但光榮讚譽背後都有若干陰暗面：中國也是全球最大山寨工廠，創意產權意識低落，原創品牌反被盜版起訴至賠償巨款是常態。這是無妥卻要接受的客觀現實。點都好，中國盜版成行成市到了光怪陸離地步。好像華強北有山寨版AirPods早就不是新聞，但估唔到會多到咁誇張！

Apple AirPods華強北山寨版浩如煙海，連新鮮出廠的AirPods Pro都有。大陸智能音頻裝置評測網站《我愛音頻網》（52Audio）記者於華強北購買了10款外表跟「AirPods」倒模的真無線耳機產品，價錢範圍極廣，由人民幣15（約港幣16.7元）至230（約港幣255.9元）元都有！你無睇錯，其中一款「AirPods」連港紙廿蚊也不用，神不神奇？興不興奮？（前提係，可以用到）

我愛音頻網小編不惜大花795元人民幣，由華強北商業街主幹道兩旁的店鋪買來10款山寨AirPods，更一一試用評測。正是「雖千萬個伏，吾往矣」。（我愛音頻網 52Audio）

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該網寫手真是冒險，不惜大花795元人民幣，由華強北商業街主幹道兩旁的店鋪買來10款山寨AirPods，更一一試用評測。正是「雖千萬個伏，吾往矣」。即睇52Audio玩命式試戴！（點擊放大圖片細睇評測詳情）：

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全部10款評測後，《我愛音頻網》表示除了後面兩個最高檔山寨版，其餘用幾日就壞了。不是完全失靈停止能運作，就是無法連接iPhone使用，前8款乃「大伏中的大伏」，完全不值得買。

這篇文章寫完花費了我愛音頻網小編整整一天的時間，其中大部分時間都浪費在了配對後失聯、再使用重新配對的過程，聽歌兩分鐘、配對連接兩小時。而且幾天使用下來，除了最後兩台價高的山寨AirPods外，其他產品要麼一隻耳機不能用、要麼反覆使用就連接不上了，尤其是那款110元的沒怎麼用就掛掉了，整體品控堪憂。
我愛音頻網 52Audio

正版AirPods／AirPods Pro／Sony 耳機評分（點下圖放大解說）：

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