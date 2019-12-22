聖誕驚喜禮物 FOR Her　宅民嚴選6大女神級 Gadgets 禮物

很多男生到了聖誕月份也非常傷腦筋，因為要買禮物送給心中女神，正所謂「唔怕out bud（get） ，最怕唔啱心」，女生究竟希望收到什麼禮物呢？今年就由我們的「少女宅」呀脆為大家推介一些實用，同時又適合女生的電子產品！

懷舊感重擴音器

MUZEN Speaker 的 Button Speaker 單是外型已經很吸晴，4款糖果色系配上點唱機的外表，更模仿實機的操控，開機時輕撥操控桿便會發出像摩斯密碼的聲響，Speaker 亦可扭動左上方的旋鈕，以調較聲量，還有中間我操控桿跳播上或下一首歌。雖然 Button Speaker 體積細小，但其音質和音量以休閒之用己很足夠，音量可在 70 dB 或以上，續航力為約 4 小時，攜帶外出亦可以 USB 為其充電。

Button Speaker 貓王復古藍牙擴音器 (MUZEN官網)

另一部的 MUZEN Speaker - OTR Metal Speaker，則採用復古版的收音機造型，外型同樣輕巧細小，但比起 Button Speaker 還兼備收音機功能。 除了外型懷舊，OTR Metal Speaker 更有轉頻旋鈕及控制鍵，可扭控調較頻道和音量，而音量亦可在 60 dB 或以上。它有3種播放模式，分別是 FM 廣播電台、連接手機藍牙及AUX輸入音頻，續航力為 8至10 小時，亦可以 USB 充電。

OTR Metal Speaker 復古造型收音機藍牙擴音器 (MUZEN官網)

Button Speaker 貓王復古藍牙擴音器：HKD 399（LOG-ON） OTR Metal Speaker 復古造型收音機藍牙擴音器 ： HKD 688（LOG-ON）

造型可愛香薰機

好多女生也盼望舉手投足也散發著香氣，而房間也不例外，Neal's Yard Remedies 的JungleFUN 超聲波香薰機有 3 款動物的造型，可以隨時換上小兔、小熊或小狐狸的耳朵。此機共有4個功能，包括香薰機、加濕器、音樂播放及小夜燈。覆蓋範圍達至 45平方米，而且運作模式也可自行選擇，8 小時隔段式、2 或 4 小時連續式，而且時間到便會自動斷電，非常貼心。

JungleFUN 超聲波香薰機 (Neal's Yard Remedies 提供)

JungleFUN 超聲波香薰機 ： HKD 550 （Neal's Yard Remedies/ 1010 HOPE)

輕鬆扮靚化妝掃消毒機

女生扮靚靚，化妝掃可說是必備，不過化妝掃的毛很容易會沾上灰塵好難清洗。這個 Brushean 的化妝掃消毒機或可以幫忙，以液壓升降的它可一次性對15-20支化妝掃作清潔，而消毒是靠機內兩枝紫外燈照射加上臭氧作殺菌，過程只需5分鐘，續航力為15小時，亦可以 USB 充電。不過提提大家，此機只是消毒之用，清洗化妝掃還是不可偷懶！

Brushean 化妝掃消毒機 （JC Shop官網）

Brushean 化妝掃消毒機：HKD 698 （JC Shop）

百變造型美髮造型套裝

想一時直髮，一時捲髮，但又對 Set 頭 一曉不通，擁有直髮梳及捲髮器的 Philips 美髮造型套裝可算是一個小幫手，直髮梳備有均勻受熱技術，令頭髪在梳動時保持在穩定的護髮溫度，而且梳是採用三重梳齒設計，防止打結外亦能保護頭皮避免燙傷。另外的捲髮器，我作為「手殘女宅」覺得是恩物，用法非常簡單，只需將髪束放入捲筒，然後按鍵便會自動捲髮，而且它可造出多達27種不同的鬈髮效果，令造型並不單一。

Philips StyleCare Prestige 美髮造型套裝（Philips 提供）

Philips StyleCare Prestige 美髮造型套裝 ：HKD 1,998

六合一美容神器

做女神當然要要長期明亮照人，美容儀器絕對是必備品，禮物也不是「凡人」級別。日本著名美容品牌 - YA-MAN 的 RF射頻再生美顏機將美容院的療程集合於一部機中，女生很重視的 RF提升技術（Lift Up Technology），還有導出導入、EMS、微電流、LED Photo 和冰感冷卻，而且全臉包括眼部也適用。想了解功用可按此！

YA-MAN Photo Plus EX Eye Pro RF射頻再生亮眼美顏機 (YA-MAN提供)