2019年App排行榜Facebook穩佔龍頭　有個App賺錢多過Netflix？

專注於App的調查公司App Annie公布了2019年各項App排行榜。今年在Google Play與App Store雙平台上達到了1,200億次下載（不包含第三方Android平台），本下載數量不包含重新安裝與更新，對比2018年成長了5%。 在消費金額上，雙平台的消費金額達900億美元，相較2018年成長了15%。

最常被下載的非遊戲App：Facebook奪下前三

最常被下載的非遊戲App中，Facebook旗下產品一口氣占據了前三名，包含Facebook、Messenger與WhatsApp，以及第5名的Instagram，打破Facebook連線的則是字節跳動的TikTok。

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而最常被下載的非遊戲App中，Likee則是新面孔。Likee是短影音App，擁有許多特效、濾鏡功能，由新加坡公司Bigo開發與運營，而Bigo則是中國歡聚時代（YY Inc）旗下的公司。

在遊戲部份則變動性較大，除了原先就非常熱門的吃雞遊戲《Free Fire（我要活下去）》、《PUBG Mobile》之外，值得注意的是來自土耳其伊斯坦堡的遊戲公司Good Job Games，旗下遊戲占據了4、5、6名，該遊戲公司專門開發玩法簡單的超休閒遊戲，雖然輕量卻容易讓人上癮，都擁有相當巨量的下載量。

最賺錢的App：《Pokémon GO》仍在全球前10

在討論最賺錢的App中，必須正視訂閱制的崛起，根據App Annie的資料顯示，在2019年9月往前回推12個的月時間，95%的Top 100非遊戲App當中，都提供了訂閱功能。

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今年交友軟體Tinder打下Netflix成為最賺錢的非遊戲App ，而其他名次也大多是提供音樂、影像服務的App，HBO Now在《權力遊戲》結束後也跌出了前十名。

在最賺錢的遊戲方面，台灣也相當熱門的《Fate/Grand Order》拿下了第一名。而老牌的《Candy Crush Saga》、《Pokémon GO》也都還在榜上，風靡台灣的《天堂M》也榜上有名。

遊戲類別中最大贏家仍是騰訊，除了《王者榮耀》（台譯：傳說對決）與《PUBG Mobile》拿下第二與第十名之外，其實中間的動視暴雪、Supercell也都是騰訊間接或幾乎直接持有的公司。

今年App Annie也公布了吸金速度急速成長的App，在非遊戲類中比較特別的包含了大容量的Google雲端硬碟方案Google One、體育串流DAZN與交友軟體Bumble App。

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遊戲方面前四名都是騰訊家，比較特別的則是Square Enix推出的《勇者鬥惡龍WALK》，與《Pokémon GO》有點類似都是需要走路、探索的遊戲，目前在日本以外的地區遊戲內容仍不比日本豐富，仍進到了急速賺錢的榜單中。

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