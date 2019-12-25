美國海軍禁止公事手機安裝抖音：TikTok是網絡安全威脅

【美國海軍禁裝 抖音 TikTok】中國短片分享兼社交網絡App「抖音」（國際版名為TikTok）在全球各地深受年輕人歡迎，在歐美尤其得到鍾愛。早前就傳出連美軍都用它來徵兵。不過近日傳出抖音暗中收集個人資料「送中」的疑雲，美國有學生更集體控告此App母公司Bytedance字節跳動盜取私隱。

美軍官兵很快無得再自拍抖音短片娛人娛己，真慘情！《路透社》報導，美國海軍基於網絡安全考慮，禁止在政府資助的移動裝置上使用抖音／TikTok。

言猶在耳。美國學生集體指控TikTok將私人用戶數據「送中」（點擊放大圖片細睇詳情）：

據悉，美國海軍周二發布公告表示所有經政府派發的公家手機，如不刪除TikTok將無法進入美國海軍及海軍陸戰隊內聯網（NMCI）。海軍未有詳述此程式帶來何種風險，但五角大樓發言人Uriah Orland於聲明指是次命令是為了「解決現有威脅和新現威脅」工作一部分。

其實美軍一直都有使用抖音吸引年輕人入伍，引起美國政界憂慮（點擊放大圖片細睇詳情）：

TikTok深受美國青少年歡迎，近幾個月卻受到美國監管機構和國會的審查。據《路透社》上月報導，美國政府已對TikTok母公司北京字節跳動技術有限公司（ByteDance）以10億美元收購美國社交媒體應用程式Musical.ly進行國家安全審查。參議員舒默（Chuck Schumer）亦憂慮陸軍以TikTok徵兵做法的安全風險，敦促不要再使用。

抖音海外版TikTok曾數次捲入政治審查風波（點擊放大圖片細睇詳情）：

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TikTok其未回應美國海軍的決定。海軍發言人表示，一向容許海軍兵員在政府派發的智能手機上使用流行的商業應用程式，包括普通的社交媒體App。但有時會禁止具有安全威脅的特定程式。發言人無意舉例說明何種程式有風險、何種應該容許。

五角大樓Uriah Orland補充指本月16日發送的「網絡意識訊息」（Cyber Awareness Message）已點出了使用TikTok的潛在風險，並指示員工採取適當行動以保護個人資料。