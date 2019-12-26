仿效中國搞網禁？俄羅斯國家級「內聯網」傳已測試成功

在資訊爆炸的時代，互聯網成為了人們吸收資訊的最快渠道，而資訊流通的副作用，就是更難控制人民的意識形態。 故不少傾向中央集權的國家，近年開始積極研究各種互聯網限制的措施，最近俄羅斯方面也似乎正蘊釀一個國家級別的「內聯網」，可能會比中國的網絡長城更加成功？

同類型的網禁，在世界各地例子越來越多，例如伊朗，以及近在咫尺的中國，而俄羅斯內聯網的做法，與中國的網絡長城技術上有類似之處，同樣透過控制 ISP 及電訊公司的網絡設定以限制國家內用戶可以接觸到的資訊、同時監控言論。

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據俄羅斯的通訊部表示，此內聯網投入服務之後，一般用戶是不會察覺到任何變化的，如果此言屬實，此內聯網的效果或者更勝中國；同時如果俄羅斯真有辦法做到一個只限國內使用的封閉版本聯網，一些慣常會用到的「翻牆」手段如 VPN 等亦將會失效。

據目前消息指，俄羅斯內聯網已經「測試成功」，並會在日內提呈至總統普京，不過具體效果是否真如消息般強勁就尚待證實，畢竟俄羅斯已非第一次在網絡限制範疇碰壁，今年稍早，他們就打算禁止國民使用加密傳訊軟件 Telegram，最終以失敗告吹。另一方面，如果網禁真的實施，對俄羅斯的社會、經濟必然做成一定打擊，故目前各位可以先繼續保持觀望態度。

資料來源：BBC、DailyMail