Apple產品神助攻救人一命！美國9歲童用iPad助擊退偷車賊

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【Apple iPad救命】蘋果Apple Watch及Siri救人一命時有所聞，今次輪到iPad了！美國一名9歲男童就利用iPad，成功協助擊退賊人，力保不失！

事件於周日（22日）晚在美國芝加哥發生，當時16歲的姐姐Imama Muratab，與其9歲弟弟和4歲妹妹，正在車上等候走入了Pizza店的爸爸，突然有人跳上車。

當時三姊弟妹正在車上等候父親。(Google Maps)

Muratab發現可疑男子並非其父親，隨即大聲質問他是誰，但對方開始高速駕駛，並反叫Muratab下車，否則會開槍射她。

Muratab起初有些驚慌失措並想哭，但知道自己必須做些事情應對，遂一直尖叫，吵醒了9歲弟弟。於是兩姊弟合力解決賊人 ── 弟弟用iPad擊打賊人頭部，Muratab則取來爸爸手提電話致電911。

賊人最終下車並走上其同伙的車輛逃走，Muratab與她的弟妹則沒有受傷。

當地警方之後在一個加油站找到相關車輛，車上5人中4人被拘留，餘下1人逃脫。

資料來源：CNN

知多些：蘋果產品救人事件簿

其實蘋果產品救人一命事件時有發生，就用以下圖片回顧一下蘋果產品救人史吧↓↓↓（點小圖放大看）

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