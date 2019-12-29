iPhone 11 Pro及Max通通唔賣得？2019年最佳銷量智能手機結果揭曉

2019年迎來完結，今年蘋果（Apple）依然動作多多，最轟動當然是新iPhone 11系列推出，Pro和Pro Max作為蘋果首款三鏡頭手機，夜景拍攝效能及電池續航力出色，最強旗艦當之無愧。不過，原來在整個蘋果手機家族中，iPhone 11 Pro雖然勁卻不是最賣得，那麼到底是哪一部iPhone銷量最高？

近年幾乎每次Apple發布會都有推出iPhone SE 2代的傳聞，可想而知坊間對平價iPhone其實很渴求，iPhone 11 Pro及Max作為旗艦機售價高達一萬元，不是人人負擔得起。至於相對低價的iPhone 11也要六千元，在價錢及功能的平衡下，相信各位都估到市場走向。根據權威分析公司Counterpoint Research的最新全球報告，於2019年第三季度，iPhone XR是最好賣的智能手機，但值得留意是它之後只有iPhone 11排第5位，iPhone 11 Pro及Max完全頭十不入。

在蘋果有意為之把iPhone X及iPhone XS系列停產下，平價的iPhone XR至今仍然熱賣。（Apple官網截圖）

iPhone XR是送禮佳品？

2018年推出的iPhone XR，於當年第三季的銷量已是排第一，來到2019年仍然好賣，頭兩季照樣成為冠軍，本來大家都以為iPhone 11推出會對其銷情有所影響，但結果令人大跌眼鏡。於Counterpoint的報告中指出iPhone XR市佔率達3％完全拋離對手，不少網民表示購買iPhone XR的原因，大多是用來送給小朋友或長者，貪它是iPhone之中性價比最好。事實證明廉價版iPhone的確有市場，比已成為小圈子玩意的萬元旗艦機，更貼合大眾需求，也更肯定蘋果不會放過這個市場，大家可以期待SE 2代不久就會登場。

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iPhone XR成為不少人送給子女、父母的禮物。

iPhone XR實機圖輯（點圖放大：）

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