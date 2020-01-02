2019 值得記住的 10 大智能手機：摺機、翻鏡！今年勁多有趣設計

2019 年在科技界而言算是十分精彩的一年，在智能手機方面，不同廠商都在屏幕、鏡頭方面投入了與別不同的心思，令今年的手機市場相比過去幾年都來得有趣。 趁著 2019 年結束、迎接 2020 的時刻，就讓筆者私心選擇 10 部 2019 年值得記住的手機，不知又是否各位的心水？

1. Apple iPhone 11 Pro／Pro Max

講手機，很難不講 iPhone 吧？2019 年 Apple 一如既往地推出了新系列的 iPhone，說真的，在設計、功能上 iPhone 是沒有 Android 陣營般突破，但 iPhone 11 Pro、Pro Max 總算是 Apple 首次投入三鏡頭設計的作品，而且拍攝質素依然是業界名列前茅，始終值得紀念。

雖然設計、功能上驚喜不大，但 Apple 自家研發的處理器 A13 Bionic 在運算能力上有相當大的潛力，未來一年究竟有否遊戲、Apps 可以用盡，算是另一值得留意的重點。

老實說，在 2019 年，單是論鏡頭數目實太有點太落伍，以下幾部手機，全部都在鏡頭上有不同玩法：

2. ASUS ZenFone 6

想玩全面屏但又想要保留自拍鏡頭？適當時侯將主鏡頭變成前鏡頭不就成了？ASUS ZenFone 6 就採用了業界首見的翻轉式鏡頭設計，其 4800 萬像素雙鏡可以從後翻出，使自拍照片質素可以與主鏡看齊，而且還可以切換成廣角鏡自拍。

亦因為這種近乎作弊的設計，ASUS ZenFone 6 在 DxOMark 中得到了最高自拍分數。

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3. Samsung Galaxy A80

擁有翻轉鏡頭設計的手機其實不止 ZenFone 6 一部，其實在差不多時間，Samsung 也發表了一部擁有同樣概念、但設計不同的 Galaxy A80。

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A80 一樣是將主鏡變前鏡，不過採用的是科技感更強的升降+旋轉鏡頭，每次自拍時鏡頭都會有機械式的變換。雖然此鏡頭的拍攝質素不俗，但由於機械架構間接提升了成本、但同時減少了電池可用的空間，使 Galaxy A80 的吸引力大大減低，銷量完全被同系列的其他機種超越。

4. Huawei P30 Pro

除了有可變鏡頭之外，今年度手機的變焦力也創出新高，年頭華為的 P30 Pro 採用了系列首見的 5 倍光學變焦潛望鏡頭，結合算法讓手機自帶 10 倍無損變焦以及最多 50 倍的數碼變焦能力，而這種鏡頭配置即使在 P30 Pro 之後登場的機種、即使是華為的另一旗艦 Mate 30 系列都不復見。

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另一方面，由於中美貿易戰的關係，華為由 5 月開始就被美商務部封殺而未能使用完全版的 Android 作為手機操作系統，故 P30 系列亦是目前為止最後一部可以用上 GMS、完全版 Android 系統的華為旗艦機。

5. 小米 Note 10／Note 10 Pro

今年除了鏡頭設計有突破，Android 這邊連感光元件的像素都突破了「千萬」像素的局限、首見 1 億級數的感光元件。

小米年尾在香港推出的 Note 10、Note 10 Pro 就是採用了這枚 1 億 800 萬像素的感光元件，用於數碼變焦有相當大的作用，而且它們更加入了 5 倍光學變焦鏡頭，同樣可以支援 50 倍數碼變焦，但因為感光元件的先天優勢，小米 Note 10 系列輸出的變焦相片質素甚至超越了華為 P30 Pro。

6. Nokia 9 PureView

講到鏡頭特別的 2019 手機，真的不得不提 Nokia 9 這部奇葩。Nokia 9 最特別的地方在於採用 5 個鏡頭同時拍攝，除了能夠提升相片的色彩細節，更可為相片附加上後製用的深度圖（Depth Map）。

雖然每拍一張相都要手機在背景進行處理整合，但論相片質素，Nokia 9 PureView 在不少情況下都顯得更為強勁，夜景表現尤為突出。

2019 年要講智能手機，又怎可以不講「摺機」？縱觀國際市場，今年一共推出了 4 部不同的可摺疊式智能手機，每部在設計上都有些少不同：

7. Royole FlexiPai

在 2019 年率先跑出的摺機，並非出自任何傳統大廠，反而是來自一間名為柔派 Royole 的 FlexPai。Royole FlexPai 除了「摺得」，其在設計、功能上就並沒有太多可取之處，不過因為是市場首部，使得它在 CES 上登場時搶得不少注目度。

Royole FlexPai 的銷情一般（其實何時開賣、在哪裡賣都不太清楚），不過年尾卻以另一個品牌、另一個名字 － Escobar Fold 1 出現在國際市場，而且價錢（以及宣傳方式）都相當吸引人。

8. Samsung Galaxy Fold

如果論大廠發布的摺機，Samsung 在 Galaxy S10 發布會上一同帶來的 Galaxy Fold。Galaxy Fold 主力規格與 Galaxy S10、S10+ 系列同級，不過屏幕就改成雙屏幕，摺疊時機身外部有一屏幕，而打開後就可見機內的 7.3 吋屏幕。

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Samsung 方面將 Galaxy Fold 宣傳成一部劃時代機種，可以讓用家於大、小屏幕之間無縫切換；然而，本來預定在 4 月上市的第一版本卻因為設計問題，在傳媒試用時已經出現大量問題，後來在改進設計之後，在 10～11 月才正式在世界各地市場上市。

9. Huawei Mate X

本來被視為 Galaxy Fold 的主要對手的華為 Mate X，在 MWC 時正式發表，設計與 Galaxy Fold 截然不同，是採用外翻式設計，手機在不同形態之下所用的都是同一片柔性 AMOLED 屏幕。

華為 Mate X 原定 7 月開賣，然而摺機本身不知是否就存在著某種魔咒，Mate X 的上市之路也是一波三折，先不講網傳他們可能也遇上了與 Samsung 類似的技術問題，華為因為 5 月時份的封殺令、不能為 Mate X 配上完全版 Android，結果就是令華為只可以在中國國內推出這部摺機。

10. Moto RAZR 2019

Samsung、華為相繼在摺機這一塊「觸礁」，真的不能否認摺機開發的難度，不過在他們之後還有另一間廠商作出嘗試，就是 Motorola。

Moto 在年尾時侯吸收了其曾經的皇牌摺機 RAZR 的外形，並結合柔性屏幕製作成 RAZR 2019，原訂在 12 月 26 日 Boxing Day 發售，然而卻因為「供不應求」而讓 Moto 最終下了延期發售的決定 － 果然摺機沒有一部是可以順利推出市場嗎！？