Astell&Kern SA700試玩簡報：向AK120經典致敬！低音結實分析力高

【試玩】Astell&Kern SA700 是韓牌iRiver 成立AK產品線7週年之紀念作，廠方表示這台播放器（DAP）是「Past Meets Present 融合AK過去的情感與當前的技術」成結晶品，從機邊轉盤鍵能嗅出2012年經典首作 AK120的點點風味，古今合一。

Astell&Kern SA700 香港售價為$10,580（ECT代理）

今次筆者拿到手試用的是現時市面率先能買到的銀色不锈鋼版，未來還會有黑鋼版，不過只是表面處理方法不同，機身物料相同。不過原金屬色機身有個問題，是這部demo歷過一次試玩會後（展覽期間不會加網機套），機身上已經有些花痕，不過真買家都會配跟機皮套使用，問題不大吧。

然而筆者卻又覺得其半玻璃+金屬機背，以及原片不锈鋼切割機身的重厚感，與最新旗艦機AK SP2000相似。（鍾世傑 攝）

機身用原件不銹鋼製成。（鍾世傑 攝）

SA700 體積為59.1×115.9×16.5mm，加上303g不銹鋼機身，拿上手真的相當重，好在比例上由方形變長形，就算女仔也拿得穩，與同樣賣萬元價位的AK SP1000M相比，手感更重厚更紮實，有當年玩鏡面機背iPod Classic及早期AK機的珍罕品感覺。

雖然介面完善，很少會用到實體鍵，但3粒鍵都是金屬製，又有一定厚度，相當好按。（鍾世傑 攝）

拱橋形「錶冠」為方角設計機身加入流線感。（鍾世傑 攝）

轉盤上加設了發光LED圈，會按照播放file的格式而變色，筆者暫時就只能試到紅圈。（AK官方圖片）

提到機邊轉盤，就要先講圓盤邊那個有7條平行線（是否正代表7週年）的拱橋形「錶冠」，在全方角的機身上增添流線型流線形，加上不锈鋼機邊也有髮絲紋表面處理，粗中有細。而轉盤上加設了發光LED圈，會按照播放file的格式而變色，筆者暫時就只能試到紅圈，等大家買機後慢慢發掘吧。

自AK120II 開始取消了的mSD卡槽保護蓋，今次為了紀念AK之原點，正式回歸。（鍾世傑 攝）

今代機身跟足AK120，mSD卡槽重新追加了保護蓋，又加分，內置128GB RAM、插最大512GB micro SD 記憶卡。

介面上有點小少改，比如開機變了動畫logo，並可選擇紅色系新介面或金色系傳統介面，不過所謂改動都只是細微擺位郁動，幾乎不需要重新學習。

使用Campfire新作Campfire Solaris Special Edition配合試聽。（鍾世傑 攝）

來到試聽，Astell&Kern SA700 使用 AK4492ECB DAC雙晶片，支援 32-bit / 384kHz 規格、以及DSD256 規格，耳機有3.5mm及2.5mm 平衡輸出。SA700比以往的非頂級機有更高的解析力及動態，背景寧靜、力度也很高，音色细腻得來有韓風AK的些微流行味精調音，低音結實清爽不會過度渲染，幾乎是適合聽任何類型的音樂。

Astell&Kern SA700 SPEC

機身顏色：不銹鋼銀/不銹鋼黑色

機身物料：不銹鋼顯示屏：4.1寸 (720 x 1,280) 輕觸式屏幕支援音頻格式：WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF支援MQA型式：Tidal Masters, 本機檔案, USB外部儲存, MQA-CD 提取檔取樣率：PCM: 8 kHz - 384 kHz (8/16/24/32-bits per sample)

DSD Native: DSD64 (1-bit 2.8 MHz), Stereo / DSD128 (1-bit 5.6 MHz), Stereo / DSD256 (1-bit 11.2 MHz), Stereo耳機輸出電平：單端 2Vrms / 平衡 4Vrms (低增益, 無負載)

CPU：四核心數碼模擬轉換器：AKM AK4492ECB x 2 (Dual DAC)解碼支援：32-bit / 384 kHz Bit-to-bit Playback輸出：3.5 mm及2.5mm平衡輸出香港售價：$10,580（ECT代理）