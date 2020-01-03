Amazon中國打手充斥？日本電視台揭開中國假評價工場、營運模式

相信很多人都有網購的習慣，而對於宅民來說，日本Amazon亦是購物的好地方。但除了一些大廠出品，在購買日常用品/電子產品時就要格外小心，因為打手已充斥著Amazon，近月日本電視台NHK便作了深入報導：

日本電視台NHK近月播放一個關於Amazon（亞馬遜）假Review的節目，首先採訪隊到了福岡，找到了一位協助寫評價的受訪者。他從SNS的中介者尋得此工作，每月從指定名單購入約10數件的商品。像是USB、iPhone貼、手腕帶等，全部給予5星評價，而且評價寫得似層層，像是腕帶寫「戴上後會減壓，貼得很緊不怕會掉出來」。但問到他有沒有使用過，他回答說1次也沒有用過，而且連盒子也沒有打開。他從中介者取得商品作報酬，之後將未開封的商品轉賣出去，總共約賺了6萬日圓的外快。

受訪打手1次都沒有使用就寫評價，全部幻想出來（NHK）

採訪隊得到該男子的SNS社群，明目張膽地寫上「招募日本Amazon商品Review」，而且留言想加入的人極多，而召募者的名稱就像是中國人。採訪團隊一開始打電話過去表明是NHK想訪問便被Cut線。之後換人打過去，說普通話並成功應召參加。中介人表示取得商品後寫Review並傳送證明圖片回去，2日內便會取得商品的返金。採訪隊取得12個電子產品的名單，選購了其中的USB線、無線耳機及外置充電器購入。在3日後貨品如常寄了到來，耳機運作正常，但外置充電就出現怎樣也無法充滿的問題。採訪隊致電中介者，問是否一定要給5星評價，因品質問題可否給3星，不然自己會有罪惡感，得到的答覆當然是「否」，還被中介人說教及Cut線。

明目張膽的打手兼職召募（NHK）

中介人的線索到此為止，之後採訪團隊依包裹追尋寄來的地址，是從日本Amazon的倉庫寄來，而追查出貨者的登記情報就發現差不多全部來源都是中國。採訪隊更飛去深圳，往無線耳機的出貨者地址去查看。不過團隊到達了該地方詢問，卻發現根本不是耳機生產公司，而是被盜用了的假地址。之後採訪隊再上門追查外置充電的出品者，該公司承認是有稍為使用中介企業寫評論，但是表明自己是小公司「你要追查的話應該找些使用中介打手的大公司」便推卸過去。

商品出貨者＞SNS 中介人＞打手 （NHK）

其中採訪隊也找來了一位中國家電公司的員工，她表示公司已使用過170位中國留學生及日本人，寫下了數百個的假評價。她說公司沒有使用中介者，而自己使用WeChat來召募。首先使用在日本的中國留學生，再召募其朋友加入成為打手，而群組內除了有中國人亦有日本人。對於在日本沒有據點的中國公司，以中國留學生作為中心，再開展人脈令打手團隊擴大。她說假評價就像變了形式的廣告費，因為日本人不看評價的話就不會購入，無論吃飯也好抽獎也好，都是選擇排隊排得長的，對於商品的自我判斷意識非常低。

中國家電公司的員工表示，日本人不看評論就不會買（NHK）

採訪隊更取得一段影片，是中國的大規模「評價工場」，有無數的手機並列，背後寫下了特殊程式，能夠自動化的輸入資料、購買商品並且量產式的寫下評價。採訪隊之後更假扮出貨者的身份，接觸了有類似手機工場系統的中介人並進行了偷拍。中介者說1天寫下500篇評價都無問題，而且操作範圍是全世界的Amazon，而每篇Review索價40元人民幣（約600Yen）。問到評價被刪除了怎辦，中介人說不用那麼膽小，凡事不大模範的進行（假評價）的話什麼也做不到，被刪評價都是很普通的事，只要有新的評價不斷寫入便可以了。而且評價數夠多，商品也會比較好賣，消費者就是這樣的心理。

擬人化自動瀏覽商品，有需要時集體下命令的自動化工場（NHK）

至於會否犯法，製作團隊亦已查明在美國及中國已有法例，能起訴及罰款中介者及出貨者14億日元，而在日本就可能違反景品表示法。至於Amazon方面的規則就是會刪除評價及對違規人士停止帳號。談到消費者應如何看穿假評價，IT專業人士就提供了三個方案。第一是假評價很多時會使用一些奇怪的日文，可能是外國人用翻譯軟件而寫成。第二是看評價的分佈，如果評價集中在5星及1星，多數很多就是打手洗出來的假評價。最後就是看評價的投稿的日期，例如商品有某些日子沒有任何評價，有某日有一百、二百個評價，那就非常可疑。節目中亦有提到可使用Sakura Checker的網站查詢服務，來查看部份商品的評價可信度。

三個方法來分析假評價（NHK）

除了做假的5星「好評」之外，採訪隊也調查了另一個很大的問題，就是惡意中傷的做假1星「劣評」。有一位日本機械工程師松田先生就慘遭受害，他自己設計及生產了一個頭戴的照明燈在Amazon售賣，有一日卻收到「會爆炸，要求賠償被無視」的1星評價以及退貨，之後Amazon更因安全問題將貨品下架。但松田先生收到退貨品時發現貨物是未使用，無爆炸的可能。之後松田更不斷收到恐嚇電郵，以不正確的日文寫出「不能不攻擊你的商品，你是個非常的阻礙」。松田最初是借錢投資自己的產品大量生產，卻因被下架而差點連飯也無錢吃。最後松田報警及找律師相談，最終才令貨物再度上架，但因為這件事已經損失了一百萬日圓以上。

胡亂劣評別人的產品，實在是對日本職人的侮辱（NHK）

另一名受訪者就被這些劣評攻擊而選擇了屈服，他賣的是運動用品，一個約2000日圓，一個月賣1000個，平時月收入約200萬日圓。但在一個夏季他的商品突然1星劣評擁現，銷售額大幅減少了3成。煩惱的時候他付錢了中介人要求刪除1星評價，索價刪除1個要1萬2000日圓，最終他投入了10數萬日圓刪評價而令銷售額回復。他說「可以的話我也想遵守規則，但是對方不守規則的來競爭，自己也不得不降低自己的Level來鬥」。被問到這樣做不會心痛嗎？他說「比起厭惡感，為了要守護好自己的商品也沒有辦法」。團隊最後詢問Amazon這些假評價的解決方法，Amazon就表示有專門的團隊，透過技術全年無休的對應、封鎖及刪除，並且會不斷改善。節目中的大學教授宮田先生就表示這些「超越國境的惡意」（中國人在日本犯罪）是有需要有制度對應，並且應運用技術防範於未然。

有出貨人選擇屈服，付錢中介人削除無理的1星評價（NHK）

來源：NHK