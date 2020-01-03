小米IP Cam竟顯示陌生人家居畫面！Google暫停全線米家整合功能

小米家居（米家）智能攝影機驚爆私隱安全問題？隨時令別人偷窺到你屋企？有使用米家IP Cam的網民表示將畫面串流到Google Nest Hub智能螢幕顯示時，竟可看到來自陌生人家中的硬照畫面，包括別人家的嬰兒熟睡情況！ Google就此暫停小米米家裝置整合至Google Home和Assistant直至問題解決！

米家智能IP Cam竟傳送其他家庭的影像？芬蘭網民「Dio-V」於Reddit發帖，指元旦當日打開家中智能顯示屏Google Nest Hub，想透過連接了的小米米家智能安全攝影鏡頭查看工作室情況。他打開畫面時，看見不是他的工作室，而是像似某戶人家廚房的實時畫面（點擊放大圖片細睇）：

問題示範影片：

Dio-V重覆進行多次測試，意外看到更多他人房屋內部圖像。這止照片明顯涉及陌生的家庭佈局、還有敏感的個人私隱（照片可能令人不安，慎入。點擊放大圖片細睇）：

由Dio-V提供的8張圖片可見，這些定格畫面是隨機出現的，部份清晰完整，部份受破壞支離破碎。他不清楚這些靜態圖片何時發送，和帳戶連接了多長時間。小米智能攝影機可透過 Mi Home 程式和服務連接Google 帳戶，以操作Google Home和Nest智能家居裝置。Dio-V所使用的米家智能攝影機型號為下面一款：

由於Nest Hub會顯示畫面照片的日期時間，表明拍攝到的鏡頭是來自其他時區。Reddit網民都認為嚴重影響私隱安全，Google發現該Reddit帖文後隨即聯絡樓主Dio-V支援，並發表聲明指正聯絡小米方面修復問題，同時暫停整合小米／米家裝置連接至其系統如Google Home及智能語音助理Assistant，以策安全。小米尚未聯絡Dio-V ，亦未回應今次事件。

Google暫停整合小米／米家裝置連接至其系統如Google Home及智能語音助理Assistant。

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