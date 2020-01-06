Tesla Cybertruck 自製 Q 版拉郁 Benz　真相令人會心微笑

Tesla Cybertruck 外型設計超科幻，加拿大就有爸爸特別為小朋友 DIY 自製 Q 版 Cybertruck Go Kart 車，外型似十足之外，竟然仲可以拖得郁一台平治 Mercedes-Benz R-Class？不如一齊去片睇睇真相！

這位 DIY 自製 Q 版 Tesla Cybertruck 的爸爸，其實是一名居住在加拿大溫哥華的金屬建築工程公司的老闆，製作金屬車身應該不是一件難事，所以 Go Kart 車版 Cybertruck 外型非常神似，不過要拉郁一台標準汽車重量的 Benz R 系房車，十足 Cybertruck 的電動摩打一樣恐武有力？記者在揭曉真相之前，先讓大家睇片自己判斷一下：

影片當中 Benz 車門打開，顯示駕駛席上無人操作，而汽車亦置於空波狀態，似乎 Q 版 Cybertruck 拉郁 R-Class 背真價實！

大家可以在影片 13 秒左右，見到媽媽的影子，出現在另一邊車窗上面。（Frank Sachsenhausen）

不過眼利的網友，就在影片的 13 秒發現「邪惡」媽媽的蹤影，細心睇原來媽媽在另一邊打開的車門，正在幫忙推郁正在空波的 Benz，原來 Q 版 Cybertruck 其實有外援幫忙。

不過從另一條影片可以見到，Q 版 Cybertruck 雖然不至於力大無窮，不過速度就非常不俗。可惜香港沒有可以駕駛這種 Go Kart 車的合法場地，否則應該有不少朋友願意為小朋友訂造一台 Q 版 Cybertruck。

Q 版 Cybertruck 多面睇（按圖放大）

Q 版 Cybertruck 車頭燈造到跟正版 Cybertruck 一模一樣。（GTA sheet metal 專頁）