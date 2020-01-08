小米創新環繞式螢幕手機MIX Alpha推出無期！量產太難胎死腹中？

小米超前衛「芒包機」MIX Alpha上市計劃無限期擱置？去年2019年9月小米發表造型超創新的 MIX Alpha手機，其環繞式螢幕包着整個機身，外觀勁sharp。

小米MIX Alpha的螢幕就是機身，「蛋卷」式環抱成部手機，都算一絕。可惜的地方是，去年2019年12月短暫於天貓及官方網店所謂短暫「上架」後便無後續正式上市消息。究竟點解？

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睇完上述spec，應該會覺得小米MIX Alpha好出位好獨創，賣兩萬多港元都不奇。只是小米MIX Alpha恐怕出師未捷身先死。

小米行政總裁雷軍早於2019年9月已表示此機以螢幕包圍機身的生產技術相當複雜，不會量產只限量銷售。原本預計2019年12月少量推出，更曾於天貓和小米官網短暫上架。消費者當時卻無法訂購，官方至今仍未公布後續上市計劃。因此小米可能低估生產難度，亦已決定延後推出MIX Alpha，沒有明確推出日期，只表示有新消息再另行公佈。

2019年9月會場小米MIX Alpha模型：