iPhone 9即SE 2？再有機身設計曝光　外形似8代機背用磨砂玻璃？

【iPhone SE2 / iPhone 9傳聞】iPhone SE後繼機情報不絕於耳，不少人對相關消息也很雀躍，畢竟定價較經濟親民的入門級iPhone如有續作，實在具吸引力。尤其iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max推出後，每當iPhone SE 2有傳言漏出都廣受關注。目前最新消息來自爆料名家「Onleaks」（Steve H.McFly），於科技網站「iGeeksBlog」分享一批iPhone 9機身渲染圖和影片。

關於iPhone SE2 / iPhone 9的風吹過不停，因為低階平機向來吃香，Apple在這市場的競爭力一直有待提高。著名Apple分析師郭明錤曾預測此新入門機將有64GB和128GB存儲版本，或於2020年首季3至4月以399美元開售，即約HK$3112，平iPhone 11系列近半。在此先簡單回顧一下近月傳聞（點擊放大圖片細睇）：

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網名OnLeaks的著名爆料達人Steve H.McFly出名收風準。今次他放出的疑似4.7吋iPhone 9／SE 2機身外觀設計渲染圖及推測的規格細節如下（點擊放大圖片細睇）：

由上面的詳解可以了解到，OnLeaks認為新入門機的硬體規格介乎iPhone 8和iPhone X 間，內部處理器更比iPhone 8優秀，但沒有iPhone X系列以來的幾乎全熒幕設計。因此很有可能會命名為iPhone 9，而不是SE 2。

更多OnLeaks iPhone 9／SE 2機身正面及背面設計渲染圖（點擊放大圖片細睇）：

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再稍稍回望去年較早的預測。Apple分析師郭明錤曾在去年10月分析新入門機表面上同iPhone 8設計相同，採用最新A13處理器和3GB記憶體。售價跟iPhone SE相約，399美元起跳，有64GB和128GB兩種內存版本，同時還有紅色款可供選擇。

iPhone 9／SE 2預計2020年春季發布。升級版iPhone 9 Plus／SE 2 Plus也會在2021年推出。Plus版熒幕底為5.5吋及6.1吋，沒有Face ID，但可能加入在側邊電源鍵上使用的Touch ID。