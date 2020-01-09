【CES2020】Royole 柔派摺 Mon 唔玩手機　新產品連手袋都出埋

數碼生活
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Royole 柔派上年在 CES 展出全球首部正式開賣的摺疊屏幕手機 FlexPai，今年雖然繼續大賣摺 Mon 技術，不過就將柔性屏幕應用到其他產品上，連手袋都有 Mon 究竟是什麼玩法？一齊睇睇。

Royole 柔派以 FlexPai 這部全球首台正式量產的摺 Mon 手機在上屆 CES 為大眾所認識（正式公布為 2018 年底），不過廠商本身其實更著眼零件供應多於手機市場，所以在今屆 CES 就將摺 Mon 所使用的柔性屏幕技術應用到其他品牌上作示範之用。

Royole 柔派以柔性屏幕技術製作手袋，在 CES 2020 展出。（林勇攝）

在 Royole 官網上，現時已經有以柔性屏幕技術製作的 T 裇及帽出售。（Royole）

其中最搶眼的，應該是加入柔性屏幕技術的手袋。Royole 似乎有意利用柔性屏幕進軍時裝市場。其實在 Royole 的官網，雖然暫時未推出 CES 場中的柔性屏幕手袋，不過就有利用柔性作為設計一部分的 T 裇及帽，不過各自定價人民幣 5,888（約港幣 $6,715）恐怕並非一般人可以負擔。相信這一款柔性屏幕手袋若果開賣，應該亦是相近價錢。

Royole 在 CES 展出手寫筆記 RoWrite 2（按圖放大）

另外，Royole 亦在 CES 展出使用柔性感應面板製作的 RoWrite 2（柔記 2），表面看似普通的手寫筆記簿，不過只要配合手機使用，在筆記上手寫的文字就可以輸入到手機之中，柔記可以準確記錄使用者的筆觸。RoWrite 2 的柔性感應器配合觸控筆使用，可以分辨 2048 級的壓力，就算要繪畫亦不是問題。

另外，Royole 亦在 CES 展場中放置一棵以 500 塊柔性屏幕作「樹葉」的 RoTree，展示柔性屏幕在市場營銷上的應用。另外，Royole 亦將柔性屏幕，環繞加在智能揚聲器 Mirage Smart Speaker 上面，可以一邊播放音樂一邊顯示各種畫面效果。今次 CES 展出產品之中，RoWrite 2 將會在中國市場正式上市，而 Mirage Smart Speaker 則會配備 Alexa 智能助理，在 Amazon 上推出。

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