【CES2020】Royole 柔派摺 Mon 唔玩手機　新產品連手袋都出埋

Royole 柔派上年在 CES 展出全球首部正式開賣的摺疊屏幕手機 FlexPai，今年雖然繼續大賣摺 Mon 技術，不過就將柔性屏幕應用到其他產品上，連手袋都有 Mon 究竟是什麼玩法？一齊睇睇。

Royole 柔派以 FlexPai 這部全球首台正式量產的摺 Mon 手機在上屆 CES 為大眾所認識（正式公布為 2018 年底），不過廠商本身其實更著眼零件供應多於手機市場，所以在今屆 CES 就將摺 Mon 所使用的柔性屏幕技術應用到其他品牌上作示範之用。

Royole 柔派以柔性屏幕技術製作手袋，在 CES 2020 展出。（林勇攝）

在 Royole 官網上，現時已經有以柔性屏幕技術製作的 T 裇及帽出售。（Royole）

其中最搶眼的，應該是加入柔性屏幕技術的手袋。Royole 似乎有意利用柔性屏幕進軍時裝市場。其實在 Royole 的官網，雖然暫時未推出 CES 場中的柔性屏幕手袋，不過就有利用柔性作為設計一部分的 T 裇及帽，不過各自定價人民幣 5,888（約港幣 $6,715）恐怕並非一般人可以負擔。相信這一款柔性屏幕手袋若果開賣，應該亦是相近價錢。

Royole 在 CES 展出手寫筆記 RoWrite 2（按圖放大）

另外，Royole 亦在 CES 展出使用柔性感應面板製作的 RoWrite 2（柔記 2），表面看似普通的手寫筆記簿，不過只要配合手機使用，在筆記上手寫的文字就可以輸入到手機之中，柔記可以準確記錄使用者的筆觸。RoWrite 2 的柔性感應器配合觸控筆使用，可以分辨 2048 級的壓力，就算要繪畫亦不是問題。

另外，Royole 亦在 CES 展場中放置一棵以 500 塊柔性屏幕作「樹葉」的 RoTree，展示柔性屏幕在市場營銷上的應用。另外，Royole 亦將柔性屏幕，環繞加在智能揚聲器 Mirage Smart Speaker 上面，可以一邊播放音樂一邊顯示各種畫面效果。今次 CES 展出產品之中，RoWrite 2 將會在中國市場正式上市，而 Mirage Smart Speaker 則會配備 Alexa 智能助理，在 Amazon 上推出。