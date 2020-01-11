【CES 2020】Samsung新SSD T7 Touch引入指紋辨識　加強資料保安

【CES 2020直擊 Samsung 三星新SSD T7 Touch首設指紋鎖加強保安】SSD隨身碟的容量至少都幾百GB起跳，一些用家可能會儲存重要或私密檔案入去。尤其是現在體型越出越細，要是不小心丟失都幾麻煩，隨時私隱財產公諸天下。SSD是如此危險的用品，自然要諗方法加強資料安全措施。

Samsung 三星的流動SSD T5續作—— T7 Touch不同市面上其他外置硬碟，它內建指紋感應器，算同類產品中罕見。Samsung T7 Touch SSD可儲存大量圖片、遊戲或4K/8K影片。不論是在PC、平板電腦、智慧型手機或遊戲機上使用，其指紋識別系統亦能為資料提供多一重的保護。

Samsung T7 Touch SSD支援USB 3.2 Gen 2標準，有黑、銀兩色可揀。（Samsung）

Samsung T7 Touch SSD指紋認證系列及其他功能細節，即睇！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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Samsung T7 Touch SSD兼容多種硬件和用途（點擊放大圖片細睇詳情）：

Samsung T7 Touch SSD有500GB、1TB和2TB三級容量選擇，機身極輕盈，信用卡大小。隨附一條USB type-C-對-C傳輸線和一條USB type-C-對-A傳輸線。

簡介片段：

更多官方資料補充（點擊放大圖片細睇詳情）：

Samsung T7 Touch SSD 500GB、1TB 及 2TB版本定價分別為US$129.99（約HK$1,014）、US$229.99（約HK$1,794）及US$399.99（約HK$3120），於月內推出。詳情可瀏覽官方發布及官網專頁。