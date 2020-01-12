免費任睇TVB 經典劇大時代、尋秦記都有　一招教你Youtube睇全集

雖然近年 TVB 被年輕一代唾棄，但從前的劇集還是高質素又令人懷念，是以每次經典如《大時代》、《尋秦記》重播都會在城中掀起熱潮。另外，近年推出的 MyTV Super 也讓觀眾可以付費煲劇。 不過，TVB 近期開始轉推新玩法，將大量劇集上載至 YouTube 之上，利用 Google 極速的雲端伺服器讓更多人可以更方便地看到 TVB 經典劇集。

四個 YouTube Channel、數百節目+劇集

在 Youtube 之上，目前至少有一系列名為「TVB Anywhere」的 TVB 官方頻道是可以重溫節目的，按類別分為不同的劇集頻道，另外還有一點綜藝節目，內裡節目全部都是以播放列表方式整理好的：

如何突破地區限制看全集？

雖說是上載至 YouTube 平台，不過「TVB Anywhere」其實是 TVB 為海外觀眾而設的服務，故即使在 YouTube 上是免費，但絕大部份的劇集加上了地區限制，香港、台灣、中國、馬來西亞用戶有很多都是看不到的。

依筆者測試，可以全劇播放的就只有《美味天王》，其他不是整套不能播放，就是只能播中間的一、兩集：

《美味天王》可以播足 1～29 集（但可能只是漏了設定地區限制）

如果想要看到 TVB 放到 YouTube 上其他節目的全集而你又是居於香港的人士，那就只能用「特別方法」騙過 YouTube，讓他們的伺服器以為你是身在香港以外的地方，經由其他國家的地區下載影片數據 － 沒錯，那就是常見於「翻牆」用的 VPN。

不過今次用的 VPN 與影片串流有關，最佳選項，當然是自建 VPN 伺服器，例如我們早前介紹過的 Outline，用我們的方法搭建伺服器，每月最少有 1TB 的流量，是可以足足煲完全劇的份量。

筆者就是用 Outline 成功連到美國，並播放之前不能播放的《陀槍師姐》

如果想要更無痛的 VPN 方案，可以考慮付費 VPN，例如目前仍然在做三折優惠的 Nord VPN。

當然，閣下一樣可以選擇免費 VPN 方案，但可靠的方案通常會有限流量，如果是來歷不明又標榜無限的免費 VPN，就要留意其穩定性及資料安全啦！