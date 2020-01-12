免費任睇TVB 經典劇大時代、尋秦記都有　一招教你Youtube睇全集

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

雖然近年 TVB 被年輕一代唾棄，但從前的劇集還是高質素又令人懷念，是以每次經典如《大時代》、《尋秦記》重播都會在城中掀起熱潮。另外，近年推出的 MyTV Super 也讓觀眾可以付費煲劇。

不過，TVB 近期開始轉推新玩法，將大量劇集上載至 YouTube 之上，利用 Google 極速的雲端伺服器讓更多人可以更方便地看到 TVB 經典劇集。

四個 YouTube Channel、數百節目+劇集

在 Youtube 之上，目前至少有一系列名為「TVB Anywhere」的 TVB 官方頻道是可以重溫節目的，按類別分為不同的劇集頻道，另外還有一點綜藝節目，內裡節目全部都是以播放列表方式整理好的：

如何突破地區限制看全集？

雖說是上載至 YouTube 平台，不過「TVB Anywhere」其實是 TVB 為海外觀眾而設的服務，故即使在 YouTube 上是免費，但絕大部份的劇集加上了地區限制，香港、台灣、中國、馬來西亞用戶有很多都是看不到的。

依筆者測試，可以全劇播放的就只有《美味天王》，其他不是整套不能播放，就是只能播中間的一、兩集：

《美味天王》可以播足 1～29 集（但可能只是漏了設定地區限制）

如果想要看到 TVB 放到 YouTube 上其他節目的全集而你又是居於香港的人士，那就只能用「特別方法」騙過 YouTube，讓他們的伺服器以為你是身在香港以外的地方，經由其他國家的地區下載影片數據 － 沒錯，那就是常見於「翻牆」用的 VPN。

不過今次用的 VPN 與影片串流有關，最佳選項，當然是自建 VPN 伺服器，例如我們早前介紹過的 Outline，用我們的方法搭建伺服器，每月最少有 1TB 的流量，是可以足足煲完全劇的份量。

安全兼不死！Outline VPN 中國大陸翻牆教學實試：30分鐘設定完畢

筆者就是用 Outline 成功連到美國，並播放之前不能播放的《陀槍師姐》

如果想要更無痛的 VPN 方案，可以考慮付費 VPN，例如目前仍然在做三折優惠的 Nord VPN。

懶人專用翻牆工具： NordVPN 聖誕兩折有得用、再送密碼管理

當然，閣下一樣可以選擇免費 VPN 方案，但可靠的方案通常會有限流量，如果是來歷不明又標榜無限的免費 VPN，就要留意其穩定性及資料安全啦！

「翻牆」突破禁網限制！VPN 原理、服務推介全整合
高登、連登被禁上？！手機一鍵「VPN」打破網絡限制
【武漢肺炎】柯創盛口罩掉轉戴遭譏諷　正確戴口罩方法應該是這樣
單程證超額？過去10年近45萬單程證來港　2016竟超每日150限額？
Apple Pay Express Transit功能出錯！搭地鐵入閘一次扣兩次車資?
【CES2020】Samsung Ballie 智能「波」周屋走遙控電器陪你運動
Samsung C-Lab 開發隱形鍵盤SelfieType　平板前鏡頭分析打字動作
【2020台灣大選】Facebook、Google、LINE打擊假新聞的秘密武器
【武漢肺炎】消委會口罩、洗手液等測試報告免費下載（附連結）
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。