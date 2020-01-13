iPhone 11 Pro 新年短片《女兒》　金像金球提名班底示範拍片方法

【Apple短片 女兒 全iPhone拍攝】iPhone 11 Pro 支援 4K 影片拍攝，3 鏡頭系統提供長焦距及廣角拍攝功能，而且低光拍攝效果進一步進化，要作專業影片拍攝是否可能？Apple 就為新年短片《女兒》，找來金像及金球獎提名班底，示範 iPhone 11 Pro 影片拍攝的能力。

Apple 今年再度以全 iPhone 11 Pro 攝製新年短片《女兒》，更分別找來曾經奪得中港台影后殊榮的知名女演員周訊，夥拍 2017 年奧斯卡金像獎提名影片《隱藏人物》導演⻄奧多·梅爾菲，以及 2020 年金球獎提名影片《小丑》攝影指導勞倫斯·謝爾以，拍攝今次的新年短片。為大家披露拍攝花絮前，不如先看一看頗感人的 Apple 新年短片《女兒》。

全片以 iPhone 11 Pro 拍攝的《女兒》，全面運用了 iPhone 11 Pro 包括影像穩定、廣角、長焦距、慢動作等功能， 導演⻄奧多·梅爾菲更指出，在拍攝過程中，他們可以將 iPhone 加入無人機、汽車的擋風玻璃、輪呔、車身上進行拍攝，可見 iPhone 提供了以往專業拍攝器材所沒有的方便。

Apple 特別邀請金像獎提名導演⻄奧多·梅爾菲（左）及金球獎提名 攝影指導勞倫斯·謝爾以參與《女兒》的拍攝。（Apple）

iPhone 11 Pro 可以輕鬆拍攝多種不同角度影片（按圖睇真啲）

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另外， 金球獎提名攝影指導勞倫斯·謝爾以亦表示，iPhone 11 Pro 在低光拍攝有非常出眾的畫質，對比及高態範圍非常出眾，再加上影像穩定表現出色，拍攝影片感覺跟大型的拍攝器材非常接近。

iPhone 11 Pro 夜攝表現出眾（按圖放大細節）

Apple 邀請兩位金像金球班底，示範以 iPhone 11 Pro 拍攝專業影片的可能性，不過再出色的器材，也沒有劇本重要。大家看過這次影片拍攝花絮，又有沒有你想用 iPhone 11 Pro 去拍攝的故事呢？