消委會認證最強運動手錶　$1380華為媲美$5699 Garmin

【消委會智能、運動手錶大比併】潮流興健康瘦身，不少人做運動時都會戴着智能手錶記錄身體數據，但消委會引述國際消費者研究及試驗組織測試發現，市面11款智能、運動手錶及手帶，除價格差距甚大，估算運動數據準確度亦有頗大差異，事竟哪款是測試認證最好用的呢？

測試由國際消費者研究及試驗組織（International Consumer Research & Testing）統籌，運動功能試驗項目由英國一間大學負責，其餘項目則在法國實驗室進行，樣本主要購於歐洲，本港消委會發表當中11款本地有售型號試驗結果，售價598元至5,699元，型號如下：（點小圖放大看）

+ 7 + 6 + 5

估算步數表現要測量運動成效，當然少不得計算步數。報告指出，9款樣本估算跑步步數準確度不錯，偏差不超過10%，更點名4款在跑步、步行及日常生活下的步數偏差都不超過9%，準確度理想，獲5點高評分，詳情如下：

+ 7 + 6 + 5

估算熱量消耗表現多款樣本估算卡路里消耗都有明顯偏差，其中估算步行熱量消耗的偏差由1%至55%，估算跑步熱量消耗偏差則由1%至26 %，結果如下：

+ 7 + 6 + 5

估算心率表現

除「W i t h i n g s」M o v e外，其餘樣本都有量度心率（心跳速度）功能，偏差最多近3成：

+ 7 + 6 + 5

+ 7 + 6 + 5

整體表現：11款樣本中，沒有一款獲得滿星5星，但有7款獲得較高的4星，全部樣本分數如下：

+ 7 + 6 + 5

可惜今次測試報告，未有包括Apple Watch。