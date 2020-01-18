【消委會認證】HUAWEI WATCH GT評測　精緻外觀性價比高超強續航

想擁有一個完美的身材？都說「一年之計在於春」，當下就是最好的時機。因此春季也是智能運動手錶出貨量較大的一個節點。 其實說到智能手錶，已經有大批量的科技公司涉足這一區域。而續航太差、外觀陳舊不新穎、GPS定位不準確、顯示分辨率太低等問題，逐漸成為扼殺智能手錶的一大源頭。

HUAWEI WATCH GT的出現，像是為這個「魚龍混雜」的產品線樹立了一個標杆：採用智能節電算法達到兩週長續航、GPS支持三個衛星定位系統同時定位、TruSeenTM3.0心率監測等優勢，讓這款智能手錶成為了名副其實的AI貼心管家。

作為消費者的我們，還是本着「不看廣告看療效」的原則去購買產品。話不多說，我這次拿到的是HUAWEI WATCH GT活力款墨綠版本，話不多說，開啟HUAWEI WATCH GT活力款全面評測。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇消委會11款智能手錶評分▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

外觀：相比競爭產品厚度更薄，螢幕更大，分辨率更高

說句實在話，評測過這麼多科技產品，確實很少又能夠讓我心動的，這款智能手錶是為數不多的一款。HUAWEI WATCH GT以它高端的外表吸引了我。為什麼這麼說呢？因為這款產品相比競爭產品規格更高，厚度更薄，所謂「薄出位」。

其產品採用當下流行的運動風格大錶設計，搭配大屏幕，大電池，所謂「大出彩」。手錶整體風格還融入經典腕錶設計美學，全圓的錶盤和錶圈、錶冠、錶耳等傳承經典元素，不惜成本打造精緻外觀，所謂「精於工」。整體大氣，充滿力量感和運動活力。

+ 6 + 5 + 4

講究的「華氏」設計：陶瓷錶圈+皮膠混合錶帶

當然了，這款手錶的陶瓷錶圈也很有格調。陶瓷錶圈採用領先業界的3D陶瓷製備和精加工技術，甄選高等級原料。

前後23個工序歷時12天方能誕生的一片陶瓷錶圈，具有潤滑似玉、光彩奪目的質感，更擁有6倍於不鏽鋼的硬度，能確保在最極端環境下保持其原生光澤美態，幾乎不留刮痕。

這款手錶提供的是氟橡膠錶帶，相比同價競爭產品，氟橡膠材料更加親膚有彈性，並且多透氣孔設計也能夠更好地透氣排汗。在佩戴方面，會更加的舒適、親膚，給手腕帶來全新的佩戴感覺。此外，氟橡膠錶帶在防水、耐髒方面都表現不錯。

分辨率上，HUAWEI WATCH GT也足夠高。搭載1.39吋AMOLED高清精準觸摸彩屏，達到454*454視網膜高分辨率，顯示效果更加精細，色彩飽和度也比較飽滿。

▼▼▼相關圖輯：點擊即睇消委會16款智能手機評分▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

功能點：睡眠、心率、智能提醒...應有盡有

作為一款主打運動的智能手錶，HUAWEI WATCH GT支持豐富的運動模式，同時，在與專業運動機構合作的背景下，支持全方位運動數據跟蹤，如時間、距離、心率、步頻、步數、有氧/無氧訓練效果等。

Trusleep™科學睡眠檢測

HUAWEI TruSleep™2.0是業界首個基於PPG的睡眠分期監測技術，並且，是聯合哈佛醫學院CDB中心研發的CPC技術（心肺耦合技術），其監測方法原理通過了哈佛醫學院CDB中心的認證測試。

HUAWEI TruSleep™睡眠檢測技術可全程監測用戶睡眠質量，通過對人體的心率的分析，結合手腕的動作給予你準確的出入睡時間檢測、睡眠結構的分析（深睡、淺睡、REM/睡夢的階段識別），為用戶提供睡眠質量得分。

此外，結合華為AI技術，輔助用戶解決入睡困難/睡眠淺/夜間易醒/早醒/多夢/作息不規律 6大類典型睡眠問題，提供改善建議來提升睡眠質量。

長續航測試

將HUAWEI WATCH GT電量充滿，正常使用一天。一般我每天的操作是看看時間（大約每天看28次）、跑步2小時（並且開啟戶外跑模式）、開啟科學睡眠檢測。使用一天，HUAWEI WATCH GT剩餘電量95%，也就是說，這款手錶能夠連續使用3周，如此高的續航想必是其他智能手錶望塵莫及的。

心率測試

隨後，我們對這款HUAWEI WATCH GT進行了心率測試。帶上手錶，選擇【心率】選項，一般的智能手錶需要等待10-15秒才會出結果，而HUAWEI WATCH GT幾乎是沒有反應時間，就將用戶的心率呈現在錶盤上，反應速度之靈敏，讓評測編輯為之驚歎。

防水測試

將HUAWEI WATCH GT在水中浸泡30分鐘，又用水龍頭沖洗10分鐘，HUAWEI WATCH GT完好無缺，螢幕並沒有因為進水而出現異常現象。可見其較強的防水能力。實際上，該智能手錶的防水性並不止這些，手錶具備5ATM 防水，常温下模擬，可承受50米靜止水深的壓力且持續10分鐘。

用水龍頭沖洗10分鐘，HUAWEI WATCH GT完好無缺，螢幕並沒有因為進水而出現異常現象。（中關村在線授權使用）

定位測試

使用HUAWEI WATCH GT切換奔跑模式，GPS信號始終為滿格狀態。在1小時的奔跑中，手機上的路線與實際跑步路線並無差距，可見HUAWEI WATCH GT強大的GPS定位技術的精準。

HUAWEI WATCH GT日常可提供步數統計、久坐後站立數統計、全天中高強度活動時間等日常活動監測數據，幫助都市上班族全天候掌控身體活動狀況，培養健康運動意識。

智能提醒

HUAWEI WATCH GT支持來電提醒、信息提醒（短信，電子郵件，日曆，社交應用）等手機輔助功能。

系統：時尚UI設計 多種風格精美錶盤

HUAWEI WATCH GT擁有極其豐富的錶盤UI，從年輕人到老人，按照潮流、健康、運動等多個維度制定UI，讓我們了解下。

•多彩健康數據設計，彰顯年輕、運動、活力

針對不同健康數據、不同應用情景，錶盤採用不同顏色表示。如心率使用紅色，代表熱血和激情；睡眠主色調為紫色，代表夢幻和神秘；運動界面使用綠色，綠色代表健康活潑等。

•數字字體設計，具有運動感和現代感

手錶字體精心雕琢，曲線處迂迴流動，直線處橫平豎直，頭部切角剛硬又具有運動美感。

•場景化設計理念，提升用戶體驗

1) 用戶開始跑步，手錶將呈現運動界面，屏幕顯示考慮運動因素，將放大字號顯示，增強可閲讀性和舒適性。

2) 通過個性化設置功能，用戶可以根據自身需要，選擇想要關注的信息，進行顯示。

•專業化圖形展示，數據呈現清晰直觀

手錶UI界面包括運動圖表、曲線、柱形圖、區間等不同的數據圖形，讓運動中的數據對比一目瞭然。

寫到最後

智能手錶行業迅猛發展，數量上相比前兩年，多了不少新樣貌，但是能將這條產品線做精做好的，數數手指頭也就那麼幾家。HUAWEI WATCH GT擁有的超長續航、更低的功耗、更專業的運動監測和更科學的健康智能助手功能，使它在行業中保持領航者的地位。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】