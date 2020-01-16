iPhone 11 Pro Max被FBI破解？特朗普堅持要Apple解鎖疑犯機？

正當香港一直有指警方會強制解鎖被捕人士手機之時，在美國Apple被特朗普點名批評不合作，仍堅決反對讓美國執法機構如聯邦調查局FBI解鎖iPhone的要求。不少人質疑聯邦調查局為何要Apple的幫助，畢竟有第三方公司提供好多破解工具。事實上，美國政府的要求可能是「想慳錢」？

福布斯Forbes報導，FBI最近使用有灰色地帶的「黑市工具」成功解鎖Apple最新亦理論上最安全的手機iPhone 11 Pro Max。

美國總統特朗普Donald Trump曾於Twitter上批評Apple不協助彭薩科拉海軍航空基地（Naval Air Station Pensacola）槍擊事件的調查員解鎖疑犯手機（點擊放大圖片細睇詳情）：

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福布斯Forbes消息指，俄亥俄州FBI探員使用「GrayKey硬件盒子」解鎖iPhone 11 Pro Max。涉事電話機主為Baris Ali Koch，他被指提供自己的護照予已定罪的兄弟用作外逃。Koch的代表律師指相關iPhone已用密碼鎖定，機主從未供出密碼，亦無使用Face ID。

GrayKey盒子究竟是甚麼？（點擊放大圖片細睇詳情）：

由此觀之，Apple iPhone的保安措施其實已遭FBI破解，彭薩科拉海軍航空基地案犯人沙姆拉尼生前所持有的iPhone 5和iPhone7應是以類似GrayKey的第三方技術解鎖。FBI破解了2015年聖貝納迪諾（San Bernardino）槍擊案疑犯的iPhone 5C，亦可能憑藉相同的漏洞。

香港保安局長李家超早前指，香港警方可以在未經疑犯同意之情況下透過第三方工具將 iPhone解鎖（點擊放大圖片細睇詳情）：

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特朗普與聯邦調查局等各方呼籲Apple自行破解iPhone加密技術，可能是為了推動立法確保Apple和其他科技公司在硬件和軟件中加設後門，方便執法取證需要。如果Apple在iOS和iPhone中設置後門程式，聯邦調查局將不再需要付款予Grayshift和Cellebrite等破解公司提供技術支援。