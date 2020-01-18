【長知識】日本便利店叮叮飯用「假蛋黃」？真身原來更好味？

去過日本旅行的讀者，就算不是 100%，筆者大膽估計也有 9 成吃過日本便利店的微波爐叮叮便當。雪櫃內五花百門、價格便宜的便利店食品，甚至可能比餐廳吃到的更高質，不只是旅客，連當地人也難以抗拒。不過，你們又知不知便利店叮叮飯上，中間那粒橙色的東西，原來不是蛋黃呢？
叮叮飯用「假蛋黃」？
去過日本便利店的話，應該也會見過以上兩張圖的叮叮便當。兩個便當中間都有一粒橙色的食物，一眼看上去，估計大部分人都會和筆者一樣，認為是蛋黃。同時，日本的網民每天都接觸這些便當，同樣認為這是蛋黃。可是，有一日本網民在 Twitter 上公開了驚人的發現，指原來這並非蛋黃，而是「卵黃風」。
「假蛋黃」和蛋黃同時放入平底鍋加熱（Twitter @coco_tsw 圖片）
「假蛋黃」會溶掉，但蛋黃仍能保持固體（Twitter @coco_tsw 圖片）
「卵黃風」遇熱即溶
網民在 Twitter 上指出，真正的蛋黃遇熱也會保持固體，不過「卵黃風」就會溶成醬汁。而幾乎 100% 會放入微波爐翻熱後才進食的叮叮便當，在叮完後「卵黃風」就會溶到飯中，只不過很少人會留意到「蛋黃」消失不見了。
「假蛋黃」真身
推出著名 BB 蛋黃醬 Kewpie 也推出過類似商名「きみぷち」，用蛋液製成的半熟蛋商品，微波爐加熱後溶化就會變成濃郁的蛋黃醬汁，適合拌飯一起吃，不少人都大讚好味。「卵黃風」比生蛋黃更好保存，因此比較適合放入長時間（一整天／兩日）擺放在便利店的叮叮便當中。知道這個真相後，筆者下次去日本想在加熱前嘗嘗這粒「卵黃風」的味道。
何も考えずにコンビニ弁当口に入れてるそこのアナタは今すぐこれを見るべき。— ココ@アトピー 脱ステロイド3年目 (@coco_tsw) 2020年1月8日
アナタが卵だと思って食べてるそれは、卵じゃないよ。
普通卵は加熱したら固まるけど、
コンビニ弁当のは、加熱したら、溶けていってるよ😱
そんな一体何でできているのか訳の分からないものを口に入れたいですか？ pic.twitter.com/pmYIRemj94