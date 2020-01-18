【長知識】日本便利店叮叮飯用「假蛋黃」？真身原來更好味？

去過日本旅行的讀者，就算不是 100%，筆者大膽估計也有 9 成吃過日本便利店的微波爐叮叮便當。雪櫃內五花百門、價格便宜的便利店食品，甚至可能比餐廳吃到的更高質，不只是旅客，連當地人也難以抗拒。不過，你們又知不知便利店叮叮飯上，中間那粒橙色的東西，原來不是蛋黃呢？

叮叮飯用「假蛋黃」？

去過日本便利店的話，應該也會見過以上兩張圖的叮叮便當。兩個便當中間都有一粒橙色的食物，一眼看上去，估計大部分人都會和筆者一樣，認為是蛋黃。同時，日本的網民每天都接觸這些便當，同樣認為這是蛋黃。可是，有一日本網民在 Twitter 上公開了驚人的發現，指原來這並非蛋黃，而是「卵黃風」。

「假蛋黃」和蛋黃同時放入平底鍋加熱（Twitter @coco_tsw 圖片）

「假蛋黃」會溶掉，但蛋黃仍能保持固體（Twitter @coco_tsw 圖片）

「卵黃風」遇熱即溶

網民在 Twitter 上指出，真正的蛋黃遇熱也會保持固體，不過「卵黃風」就會溶成醬汁。而幾乎 100% 會放入微波爐翻熱後才進食的叮叮便當，在叮完後「卵黃風」就會溶到飯中，只不過很少人會留意到「蛋黃」消失不見了。

「假蛋黃」真身

推出著名 BB 蛋黃醬 Kewpie 也推出過類似商名「きみぷち」，用蛋液製成的半熟蛋商品，微波爐加熱後溶化就會變成濃郁的蛋黃醬汁，適合拌飯一起吃，不少人都大讚好味。「卵黃風」比生蛋黃更好保存，因此比較適合放入長時間（一整天／兩日）擺放在便利店的叮叮便當中。知道這個真相後，筆者下次去日本想在加熱前嘗嘗這粒「卵黃風」的味道。