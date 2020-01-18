【Sim卡攻略】抵玩 Prepaid電話儲值卡　半夜無限速夠快平過上台

玩儲值卡 Prepaid SIM 隨時抵玩過上台？香港人人隨時幾部手機在手，而且唔少更加是使用雙 SIM 卡手機，買多張儲值卡自然可以更多玩法。市場上更有兩款「3 仔黑卡」同中移動「Kabayan」，計落隨時抵玩過上台！

其中 3 香港的「國際漫遊流動數據儲值咭」，即係市場俗稱的「黑卡」，是 2019 年下半年頗受注目的一款儲值卡。其中原因，自然是因為這款黑卡可以啟用為期 30 日的 24GB FUP 數據（14.4Mbps，其後數據為不低於 128kbps），另加每日 23:00 至翌早 07:00 歡樂時段的無限本地上網（7.2Mbps）。

3 香港的「黑卡」近期受到市場追捧（按圖放大睇細節）

3 香港的「國際漫遊流動數據儲值咭」定價 $80，不過在深水埗、旺角售賣 SIM 卡的店鋪，可以用低至 $50 入手，換言之只需 $50 就可以享用一個月 24GB 數據服務 + 半夜無限數據，計落實在抵過上台。雖然 14.4Mbps 速度跟網絡商的理論全速還有一些距離，不過相信一般朋友若果有試過使用測速軟件，大概都知道一般全速月費計劃，在理想的環境下其實大約都只是大約 50Mbps 的速度，這個 14.4Mbps 基本上已經足夠一般上網、睇片、Facebook、WhatsApp 的用途。

另外，每晚 11 至朝 7 的無限數據時段，7.2Mbps 亦足夠用來「煲片」，難怪「黑卡」在最近幾個月人氣一直高企！不過，「黑卡」$50 這個價錢屬店鋪促銷價，而每月 24GB FUP + 半夜無限數據的計劃就需要 $99。大家想繼續享用數據服務，要不就是全額充值，不要就只能夠換一張新卡，換個電話號碼；所以若果大家使用雙 SIM 卡手機的話，就可以玩盡這個優惠。

「Kabayan」是中移動瞄準外傭市場推出的抵玩數據儲值卡。（區慶威攝）

另外，「Kabayan」這一款由中國移動香港專門為印尼、菲律賓外傭推出的 Prepaid SIM 卡，一直是玩儲值卡朋友們多年來喜愛的選擇。而這一款 Kabayan 4G Super Data Prepaid SIM 卡，抵玩在可以啟用為期 30 日的 20GB 4G 數據（21Mbps），而且用爆 20GB 之後，其後數據依然有 2Mbps 水平，難怪此卡深受玩儲存卡朋友歡迎。這個每月 20GB 的 21Mbps 數據費用為 $88，Kabayan 卡定價為 $60（不過由於受歡迎關係，不少店鋪均索價大約 $70），開卡自動贈送 $60，大家亦可以在便利店進行充值，想再多用一個月的成本考慮比「黑卡」為低。

根據深水埗福仁電腦商場富達電訊的店員透露，「黑卡」由於半夜時段任用優惠的緣故，近月非常搶手，不過卻因為用戶眾多，而令速度比最初一段時間明顯稍慢。反而 Kabayan 卡長期維持穩定的大約 20Mbps 速度，拍得住不少上台月費計劃。所以若果大家覺得上台月費不太化算的話，以雙 SIM 卡手機配合每月換儲值卡的方法，其實亦是一個可以考慮的慳錢玩法。