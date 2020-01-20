拆機 KOL 嚴選 2019 最不耐用手機　「大力」測試準過消委會？

相信 JerryRigEverything 這位 YouTuber 對於喜歡手機的朋友來說，應該一點都不陌生。Jerry 以暴力測試虐機而聞名，扭折拆掟刀割火燒瓣瓣出齊，為求考驗手機耐用程度，由 Jerry 選出 2019 年最耐用及最不耐用手機，相信應該沒有太大爭議？

香港消委會在 2019 年底公布手機測試報告，其中以滾筒測試（Tumble Test）及掉落測試（Drop Test），得出相同設計相同物料，只是機身大小重量有分別的 iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max，一部爆一部唔爆的賽果，最令市場失笑。

專門虐機的 JerryRigEverything，是以暴力測試手機而聞名的 YouTuber。（JerryRigEverything）

相同情況，相信不會出現在 JerryRigEverything 的測試之中，因為這位虐機 KOL，一向以暴力測試手機，嘗試大力折斷，彈出鏡頭再掟到地上，甚至以刀割屏幕、火燒手機，無所不用其極，為的就是測試手機有幾耐用。

根據 Jerry 過去一年的測試，兩部摺 Mon 手機 Royole 的 FlexPai 及 Samsung 的 Galaxy Fold，一如所料的測試中受到較嚴重的損毀。其中 FlexPai 除了易於損毀外，更因為缺少配件，及受設計所影響，幾乎是無法維份的地步，成為 Jerry 嚴選「2019 最難維修的手機」。不過，Jerry 也指出，作為第一代摺 Mon 產品，FlexPai 及 Fold 不太堅固的缺點是意料之內的問題，所以並未將兩機選為「2019 最不耐用手機」。Jerry 指 2019 年大部份手機，不論是以塑膠物料或雙面玻璃製作，大部份均通過其基本耐用測試，除了一台手機特別明顯不耐用，成為 JerryRigEverything「2019 最不耐用手機」：

Redmi Note 7 成為 Jerry 嚴選「2019 最不耐用手機」（按圖放大睇清楚點易壞）

Jerry 指出，Redmi Note 7 不論機背玻璃抑或機面玻璃，都非常容易折斷，用力去嘗試扭斷手機就可以造成嚴重的損毀，遠比一般手機脆弱。另外，Google 的 Pixel 4 XL 則榮獲「2019 最不耐用手機」的第 2 名，定價昂貴之外，功能亦不突出，而且輕易「一分為四」，實在非常之不抵買。

Jerry 另外亦選出 Google Pixel 3a 為「2019 最耐用手機」及「2019 最容易維修手機」，似乎 Google 推出中低價位手機的功力，還是比推出旗艦機好得多。Jerry 另外亦選出「2019 最難維修手機」、「2019 最具創意手機」等獎項，大家可以在 Jerry 的影片中睇睇他的選擇。