寧留家打機不願外遊　「狠母」帶Modem去旅行斷網懲罰宅仔女

香港人是全世界最鍾意去旅行的族群，有假、有閒錢一定頻頻飛，因為香港超級高地價和貴租下，百物騰貴，在本地消費和生活早就被認為是極蝕錢極不化算的事，加上近年廉航越開越多，不搭白不搭。但總有種另類人士嫌麻煩怕外遊，寧願宅在家中舒舒服服上網打機好過。成年人當然有自主權，但如果是小孩不想跟父母外遊，後果便可大可小了。

澳洲有位母親Cassie Langan最近想同三名子女一日遊，可惜三人中有兩人表示旅遊無聊，寧願宅在家中，他們是17歲的大女和10歲的細仔。Cassie Langan沒有強迫，但也想到一個「殺手鐧」，足以令留在家中的兩位孩子叫苦連天：

Cassie Langan和子女們。（Facebook@Cassie Langan）

無錯，你完全無估錯。既然仔女不想出外，這位非常母親決定趁此機會「慰勞」家裡年中無休地運作的娛樂功臣Modem。這位血汗奴工畢竟日以繼夜、夜以繼日支援Cassie Langan家居網絡 Wifi 連線，實在勞苦功高。

Cassie Langan跟Modem的一日遊，究竟點遊？（點擊放大圖片細睇）：

Cassie Langan三人一機一日遊結束回家，因為無網上無機打，大女不只鮮有地同細細佬玩，還好生性地打掃了房間。後來Cassie Langan將路上拍的照片給細仔看，激到他氣說父母只愛Modem不愛自己。

Cassie Langan成功串爆子女，成件事好似得啖笑，但其實原來相當有俠義心腸。Cassie Langan表示之所以會將帖文公開Facebook上，是因為澳洲目前受野火和水災折磨，成個Facebook都愁雲慘霧，她希望她幽默的帖文可以帶給大家一點歡笑，就算只係引到一個人笑都值得。