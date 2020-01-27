介紹三大年度數碼產品　用利是錢、Bonus買番屋企獎勵自己

作為一個身處科技圈的大男孩，想買一些心儀的科技產品來慰勞一下辛苦了一年的自己，畢竟自己是真心愛科技。今天除了跟大家分享一些自己心儀的科技產品之外，也藉助這個機會回顧過去一年中出現的經典科技產品。

01/ 買部遊戲機？

作為玩遊戲長大的一代人，外加科技宅男的屬性，我們這群人自然對遊戲機是缺乏天然的抵抗力的。今年任天堂發佈了Switch Lite，這是一台純粹的遊戲掌機，沒有辦法連接電視機，也沒有可以拆卸的手柄，但我知道這正是我需要的，因為我只有零碎的時間能玩。

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+ 19 + 18 + 17

當然，此前發佈的任天堂Switch儘管久負盛名，但畢竟隨着家庭和工作的雙重壓力，已經完全讓我們沒有踏踏實實在家裏的電視機前可以痛快玩遊戲的可能了。所以任天堂Switch Lite儘管可能有各種槽點，但他更適合我在上下班的地鐵上玩，更適合我隨身帶着出差等應用場景，當然也更便宜一些，這些就足夠了。

相較於原版Switch，Switch Lite砍掉了TV模式和桌上模式轉換功能，不支持震動。價格方面比原版便宜，為1490港幣。對此，有點網友認為雖然更便宜了，但是砍掉了TV模式。也有網友反駁，既然想要在電視上玩，可以直接買Switch啊，Switch Lite肯定是差異化需求的產物~對此您又如何看待呢？

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+ 24 + 23 + 22

02/ 今年買了錶？

智能穿戴設備的興起讓人們對智能手錶的接受程度越來越高，隨着智能手錶的功能越來越多，不僅可以滿足運動愛好者們的各類需求，自然也能夠滿足更多用戶日常出行和消費的應用場景，例如流動支付，門禁拍卡，公共交通等，可以說是用戶群體越來越廣泛。

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+ 7 + 6 + 5

而說到智能手錶，其實整個生態和各項體驗最佳的仍屬蘋果，包括手機和手錶的配合應用，蘋果IOS生態仍舊是當之無愧的最為強大。但考慮到蘋果Apple Watch的造型比較單一，而且價格相對偏高，所以更多的用戶選擇了國產品牌，比如華為WATCH GT系列。

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+ 12 + 11 + 10

今年華為發佈了全新的WATCH GT2系列，它巧妙地結合了華為技術上的優勢，有效解決了用戶對於智能手錶的一些痛點：兩週超長續航能力、工匠手錶設計、專業智能運動和健康智能助手功能，這些對於智能手錶來說，是一種全新的突破。當然最關鍵的，相信很多人選擇華為WATCH GT2系列，都是衝着它的顏值去的~

03/ 換個5G手機？

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+ 5 + 4 + 3

作為一個華為Mate 20 Pro的用戶，其實一開始對升級到Mate 30 Pro的需求並不是那麼強烈的，畢竟以今時今日的眼光來看，華為Mate 20 Pro無論是性能表現還是實際體驗都仍舊可圈可點。但是考慮到2020年肯定是要上5G的，所以對華為Mate 30 Pro 5G開始逐漸關注起來。

當然，等等黨肯定會說，不如等等這個，等等那個。但其實現在換手機更多還是趨於衝動消費的範疇。畢竟很多時候不是我們的舊手機不能用了，而是我們心水了那些新產品。作為一個深度的科技愛好者，每年一換手機也是相對比較合理的節奏吧~

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+ 13 + 12 + 11

當然，除了5G的大勢所趨之外，華為Mate 30 Pro 5G強大的Leica四攝也有不小的吸引力。作為從Mate 10系列一路走來的用戶，我能夠深刻感受到Mate系列每次換代後攝影能力的大幅提升，此前通過短期體驗，華為Mate 30 Pro系列的萊卡四攝更值得期待。

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